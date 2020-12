Mara Venier e Maria De Filippi offrono una preziosa testimonianza del loro rapporto di amicizia in un’intervista di coppia. Al settimanale Oggi le due conduttrici si raccontano e, dalle parole di Maria De Filippi, emerge un chiaro segnale di quello che potrebbe essere il futuro lavorativo della ‘zia’ della Rai.

Un legame speciale tra le primedonne della tv

C’è un filo che unisce le vite di due colonne portanti della televisione italiana: Mara Venier e Maria De Filippi. Un filo speciale che si è instaurato ormai da diversi anni, quando le due conduttrici hanno deciso di diventare amiche, oltre che semplici colleghe sul piccolo schermo.

La regina di Mediaset è stata un prezioso aiuto per Mara Venier in uno dei periodi più bui della sua vita. A confermarlo è la stessa ‘zia’ della Rai, intervistata assieme all’amica dal settimanale Oggi: “Maria mi ha aiutato in un momento drammatico della mia vita: mamma stava male e io ero a pezzi“. Fu un vero e proprio angelo custode per lei, un’amica con cui confidarsi, una spalla su cui piangere. Proprio in quel periodo il loro rapporto si è rafforzato ed è sgorgato in un’amicizia davvero speciale, che ancora oggi resiste.

D’altronde il legame che le unisce nel privato si è palesato anche in tv. Non solo la partecipazione di Mara Venier a Tu si que vales di qualche anno fa, in veste di portavoce della giuria popolare, ma anche l’intervista che la De Filippi ha rilasciato a Domenica In in ottobre.

Il consiglio di Maria De Filippi

L’intervista ad Oggi è anche l’occasione per fare il punto sulla loro esperienza lavorativa. È ormai noto a tutti che l’edizione di Domenica In attualmente in corso sarà, probabilmente, l’ultima condotta da Mara Venier.

La conduttrice ha spiegato le ragioni di questo addio, tuttavia non tutti ne sono convinti.

Maria De Filippi spiega che la collega ogni anno si mostra dubbiosa sul proseguo della sua esperienza al timone del programma di Rai1. “Lo dice ogni anno. Pensa “Chi me lo fa fare?” – le parole della De Filippi – Però dopo un po’ che sta col nipotino capisce che c’è dell’altro, com’è giusto che sia. Perché tutti noi vogliamo fare qualcos’altro e lavorare nel contempo.

Ma Mara non deve smettere di fare “Domenica in”. Si diverte troppo“. La ‘zia Mara’ seguirà il consiglio dell’amica?

Domenica In, Mara Venier accoglie Maria De Filippi: l’intervista all’amica di sempre