L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è ormai ai titoli di coda. Lunedì sera, nella puntata del Grande Fratello Vip, le due coinquiline hanno avuto un duro scontro in cui l’attrice si è resa conto di numerose cose. “Non sono più tanto condizionabile, non le vado più bene“, sbotta contro Dayane.

Dayane e Rosalinda: fine di un’amicizia

Al Grande Fratello Vip si è consumata la fine di un’amicizia che fino a poche settimane fa sembrava inattaccabile. I rapporti tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono incrinati inesorabilmente nel corso degli ultimi giorni e la loro amicizia speciale, spesso al centro di diverse puntate, è ai titoli di coda.

Convocate nel giardino del Cucurio nella puntata di lunedì, le due concorrenti si sono espressamente dette in faccia quello che pensano l’una dell’altra. Il principale pomo della discordia è stato il progressivo avvicinamento della modella brasiliana a una delle neo-concorrenti, Sonia Lorenzini (che poi è stata eliminata del gioco). Rosalinda ha letto questo comportamento dell’amica come una strategia per attirare a sé i nuovi inquilini. Per questo motivo la tattica di gioco non è andata giù all’attrice, che ha acquisito consapevolezza della persona che realmente ritiene sia Dayane.

“Non sono più tanto condizionabile“

Il giudizio di Rosalinda è perentorio e pone di fatto fine alla loro amicizia: “Da parte mia c’è sempre stato un comportamento lineare. Penso che adesso che sto iniziando ad acquisire consapevolezza su me stessa, forse non sono più tanto condizionabile: dunque non vado più bene per Dayane. Per me va bene, sarò un giocattolo usato, vecchio, che mette negatività...”

L’attrice si è dunque sentita usata da quella che riteneva essere una delle amiche più fidate.

Dayane, dall’altra parte, l’ha nuovamente accusata di creare troppi drammi. “Non faccio il dramma – la secca risposta di Rosalinda – sono me stessa e se a te non sta bene, va bene lo stesso: mi amo così come sono, con il dramma o il non dramma“.

La prima notte in stanze separate

Anche il post-puntata ha confermato l’immaginabile: l’amicizia fra le due è davvero finita. Le due non si sono cercate dopo la diretta per un chiarimento e, anzi, hanno deciso di non dormire più insieme.

Rosalinda è stata accolta nella stanza blu, dove ha dormito vicino a Tommaso. Dayane, dall’altro lato, è rimasta da sola nel letto della stanza arancione.

