Al Grande Fratello Vip tiene banco il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Pochi giorni fa una discussione in sauna sembrava aver minato il loro rapporto ma, alla fine, le due amiche si sono riavvicinate. Nella diretta di stasera hanno un confronto e, su confessione di Cristiano Malgioglio, esplode un gossip scottante che le riguarda.

Il rapporto tra Rosalinda e Dayane

È un rapporto davvero speciale quello che lega Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due coinquiline del Grande Fratello Vip hanno legato da subito e tra loro è sbocciata una sincera amicizia, fatta di feeling e confidenze. Nell’ultimo periodo, tuttavia, il loro rapporto sembra aver preso una piega diversa, complici alcuni litigi che le hanno portate ad un temporaneo allontanamento.

Negli ultimi giorni, in particolare, le due amiche hanno avuto un duro confronto in sauna in cui Rosalinda è scoppiata in lacrime. Al centro alcune incomprensioni di troppo, dovute forse al graduale avvicinamento di Dayane alla neo-concorrente Sonia Lorenzini.

Potrebbe essere la gelosia uno dei motivi di questa crisi. Rosalinda, confidandosi con Giulia Salemi, ha rivelato di essere innamorata di Dayane, dove qui l’amore è inteso come un sentimento profondo che unisce due amiche complici e legatissime.

“Ci sarò sempre nel bene e nel male“

Rosalinda viene convocata da Alfonso Signorini in Mistery Room, in cui visiona alcune clip sugli ultimi sviluppi del rapporto con Dayane: “Rivedere tutto questo mi fa riflettere su me stessa. Sicuramente c’è un affetto che non avevo mai provato per un’amica, un affetto anche un po’ morboso. Non so gestire queste situazioni di gelosia, mi sono sentita trascurata perché ho visto che lei aveva attenzioni verso i nuovi arrivati, ho sofferto di questa cosa“.

Ritornata in salone, Rosalinda si trova da sola con Dayane e le due si scambiano un abbraccio fortissimo, forse chiarificatore. A seguire le rivela: “Forse sono io che pretendo troppo e ho troppe aspettative, ma non voglio che una cosa del genere possa rovinare quanto di buono costruito qua dentro. Sei una cosa preziosa per me e ti proteggerò“.

Anche Dayane si sbilancia sul loro speciale rapporto: “Innamorata è una parolona. Io la amo tantissimo, è un amore che non ho mai provato con un’amica di abbracciarla, coccolarla.

Due donne possono volersi bene, non so se è perché mi manca tanto mia figlia ed è una questione di protezione, amore, tatto. Ho bisogno di baciarla, perché senza contatto non ho niente nella vita. Lei non era così, adesso lo è“. E aggiunge: “Quando finirà questo percorso, nella sua vita io ci sarà sempre nel bene e nel male“.

Esplode il gossip: la rivelazione di Malgioglio

Ma subito dopo Alfonso Signorini lancia il gossip sulla coppia di amiche, che coinvolge anche Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio. I due Vipponi, infatti, gli scorsi giorni hanno beccato le due amiche in magazzino in totale intimità.

Il conduttore glielo fa notare allo stesso paroliere: “L’altro giorno tu e Stefania avete aperto la porta del magazzino e avete sorpreso Dayane e Rosalinda da sole“.

Malgioglio, eliminato nella puntata di questa sera, scioglie ogni dubbio e pone fine al gossip: “Si sono baciate. Le ho viste che si baciavano“. E aggiunge, scatenando le risate: “Non so se questo è un amore forte, ma ci siete o ci fate?“. Le due ragazze confessano di essersi scambiate un bacio a stampo in magazzino, prima dell’improvvisa irruzione di Stefania e Cristiano.

