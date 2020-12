Ai ferri corti da qualche tempo, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si sono confermate come due delle figure chiave di questa edizione del Grande Fratello Vip. Complice la loro intesa tra le mura di Cinecittà, e alcune effusioni che hanno appassionato i fan della trasmissione, continuano a essere grandi protagoniste delle dinamiche interne allo show. Durante una chiacchierata con Giulia Salemi, l’attrice ha svelato i suoi sentimenti per la coinquilina, e molti gridano alla gelosia dopo aver sentito il suo sfogo senza filtri.

Rosalinda Cannavò “innamorata” di Dayane Mello

Dall’inizio del loro percorso nella Casa del Grande Fratello Vip, il rapporto d’amicizia tra Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) e Dayane Mello ha tenuto con il fiato sospeso i fan di entrambe e continua a seminare dubbi e curiosità.

Un legame profondo e talvolta tormentato, quello delle due gieffine, in cui si insinua il profilo della gelosia.

Durante una chiacchierata con Giulia Salemi, Rosalinda non ha nascosto di nutrire qualche perplessità sulla condotta di Dayane, con un accento di fastidio per la distanza sempre più ravvicinata tra la modella e Sonia Lorenzini.

“Quando io voglio bene do tutto – ha confessato alla Salemi – per l’amicizia è come l’amore. In un certo senso sono innamorata di Dayane, non so se riesco a spiegarmi, per me se sei mia amica ti amo, con tutto il mio cuore, magari con reazioni eccessive“.

Spunta l’ombra della gelosia, ma Rosalinda smentisce

Le reazioni eccessive a cui sembra riferirsi nel suo confronto con Giulia Salemi rimandano al fastidio che cova davanti all’avvicinamento di Dayane Mello e Sonia Lorenzini.

“Non so se queste reazioni sono sbagliate, ma sono sincera – ha aggiunto Rosalinda Cannavò –, rimarrò sempre quella che sono, ho tanti difetti ma se sbaglio faccio un passo indietro. Su alcune cose sono certa, che io amo lei e la accetto per com’è. Le voglio bene, poi cedo, ma da alcuni punti di vista è come se parlassimo due lingue diverse. Io ho compreso lei, non so se lei ha compreso me. Mi interessa che lei capisca, le ho detto tutto, anche di lei, che mi ha potuto far rimanere male con dei gesti che ha fatto nei suoi confronti (verso Sonia Lorenzini, ndr), cose che magari faceva con me”.

Durante il suo sfogo, Rosalinda Cannavò ha voluto fare una precisazione: “Non è questione di gelosia. È questione che se lei le chiede ‘Entriamo in vasca insieme?’ con me davanti, è normale che ci rimango male. Perché sono cose che abbiamo sempre fatto insieme“. L’allontanamento della sua amica, dunque, sarebbe un nuovo ostacolo per lei difficile da decifrare, ancor prima che da demolire.

