Importantissimo annuncio di Francesca Rocco e Giovanni Masiero nel salotto di Verissimo. La coppia, nata nella Casa del Grande Fratello nel 2015, è in attesa di un secondo bebè dopo la nascita della primogenita Ginevra nel 2017.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero a Verissimo

Si erano conosciuti nella Casa del Grande Fratello nel corso della sua tredicesima edizione, in onda nel 2015. Entrati da estranei, nel corso della loro avventura nel reality si sono avvicinati sempre più e ora sono più innamorati che mai. Francesca Rocco e Giovanni Masiero rientrano così nel ristretto club di coppie che si sono formate nella Casa più spiata d’Italia: da Ascanio e Katia del GF 4 a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser del GF Vip del 2017.

Francesca e Giovanni stanno insieme da 6 anni ormai e sono diventati genitori di Ginevra nel 2017, due anni dopo la loro esperienza a Cinecittà. Ma, come rivelano a Verissimo nel corso di un’intervista a Silvia Toffanin, la famiglia sta per allargarsi. La coppia è infatti in attesa di un secondo bebè.

L’annuncio da parte della figlia Ginevra

Bellissimi ed innamoratissimi, Francesca Rocco e Giovanni Masiero entrano nello studio di Verissimo per l’annuncio.

Ma a rivelare la notizia a tutti gli italiani è un tenero video-messaggio della primogenita Ginevra, che si rivolge direttamente alla conduttrice: “Ciao Silvia, ti devo dire un segreto: avrò una sorella, non vedo l’ora che arrivi. Aiuterò mia mamma, le darò il latte e le cambierà il pannolino. Speriamo non faccia i capricci. Ti mando un bacio“.

I genitori della piccola, in studio, confermano le sue dolci parole. Francesca Rocco spiega: “Sono entrata adesso nel quinto mese, abbiamo aspettato a dirlo perché, per il momento delicato, abbiamo voluto tenercelo per noi“.

Se è ancora mistero sul nome, sul quale la coppia è tuttora indecisa, quello che è certo è il sesso del nascituro: ad essere accolta nella famiglia è, ancora una volta, una femminuccia.

“I figli sono il collante di tutto“

Francesca Rocco e Giovanni Masiero dall’esperienza al Grande Fratello non si sono mai lasciati. Il loro amore è fiorito giorno dopo giorno, nonostante alcune crisi abbiano rischiato di minarne il rapporto.

Ogni momento buio è stato superato grazie alla presenza nella loro vita di Ginevra. “I figli sono il collante di tutto – spiega Francesca – Ogni tanto quando litighiamo, Ginevra dice: ‘Basta, cosa state facendo?’. È stata lei ad unirci ancora di più“.

E aggiunge: “All’inizio è la mamma la parte fondamentale. Poi arriva quell’età in cui capiscono che hanno bisogno di tutti e due ed è lì che si crea un’unione familiare perfetta“.

