Conduttrice, showgirl e opinionista tv, Alba Parietti è ospite oggi di Mara Venier nello studio di Domenica In. Le due amiche si ritrovano dopo aver vissuto due gravi lutti in ottobre, che portarono via due figure fondamentali nella vita delle conduttrici. “Nel dolore abbiamo capito quanto bene ci vogliamo“, le parole di ‘zia Mara’.

I dolori di Mara Venier e Alba Parietti

Durante la prima puntata di Domenica In del 2021 interviene anche Alba Parietti. La showgirl ritrova Mara Venier, della quale è grande amica da ormai 40 anni. Con lei ha condiviso esperienza belle e brutte della sua vita, gioie e dolori, lutti e percorsi di rinascita.

Il loro rapporto di amicizia, nonostante qualche anno di silenzio ed incomprensioni, è sempre rimasto nel corso del tempo.

Le due colleghe, primedonne della televisione italiana, si sono ritrovate lo scorso ottobre quando entrambe hanno vissuto un lutto dolorosissimo. L’11 ottobre Alba Parietti ha salutato per l’ultima volta il suo ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea. Con lui ha vissuto un amore intenso e, nonostante il loro successivo allontanamento, era rimasto una colonna fondante della sua vita.

Una settimana dopo un terribile lutto ha invece colpito Mara Venier: la conduttrice ha infatti perso uno dei suoi amici più cari, Gianni Dei.

“Ci siamo ritrovate in un momento di grande dolore“

I dolori vissuti in ottobre hanno fortificato il rapporto di Mara Venier e Alba Parietti, che si sono ritrovate proprio in quel periodo. A spiegarlo è la conduttrice di Domenica In: “Alba ed io ci siamo ritrovate ed è proprio vero che chi si vuole bene, alla fine può allontanarsi, ci possono essere i silenzi.

Ma quando ci si vuole veramente bene, quando si parte da lontane, che eravamo due ragazze che non sapevamo cosa avremmo fatto nella vita.. Poi ci si ritrova e ci siamo ritrovate in un momento di grande dolore reciproco, e nel dolore abbiamo capito quanto bene ci vogliamo“.

Anche Alba Parietti ne è convinta: “Io credo che ci siano delle persone come noi. La vita è strana, particolare, se pensi anche a quello che ci ha portato quest’anno. Ma ci rendiamo conto che ce la facciamo sempre.

Io e te tante volte abbiamo discusso per questione caratteriale, ma la cosa che mi ha fatto piacere è che, in occasione di un momento veramente brutto di quest’anno, che mi ha portato la perdita di una delle persone a me più care al mondo, ho ricevuto la telefonata di Mara. Lì ho capito che non ci eravamo mai perse“.

Un grande vuoto nelle loro vite

I gravi lutti che hanno segnato le loro vite sono ancora una ferita aperta. Il dolore di Alba Parietti è ancora forte, ed è consapevole soprattutto dell’importanza che aveva il suo ex compagno nella sua vita: “La cosa che ci siamo dette è che, oltre a piangerli, la cosa più forte era il nostro egoismo nel pensare di non avere più un pilastro così nella nostra vita.

La cosa bellissima di queste due persone che abbiamo perso è che erano le prime due persone a cui dicevamo le cose belle, con cui condividevamo gioie o dolori“.

Mara Venier, con lo stesso stato d’animo, rivela: “Adesso per me c’è un grande vuoto, e credo che sia lo stesso per te“.

