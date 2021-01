È una ferita che non si rimargina quella di Edoardo Vianello che è quest’oggi tornato a parlare della prematura scomparsa della figlia Susanna Vianello, morta appena 50enne dopo una malattia contro la quale combatteva da tempo. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Vianello ritorna su un dolore che non sopisce.

Edoardo Vianello ospite a Storie Italiane: la scomparsa di Susanna

“Non c’erano stati segnali, non me l’aspettavo potesse arrivare una catastrofe così pesante sulla mia vita“, sono le parole di Edoardo Vianello spese sulla scomparsa della figlia Susanna avvenuta nell’aprile scorso.

Intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane, Vianello racconta quei drammatici momenti in cui ha dovuto dire addio alla figlia, all’improvviso: “La sento sempre con me. Mi aspetto sempre la sua telefonata, quella che mi faceva sempre“.

Il dolore e le lacrime per la prematura morte della figlia

Di fronte alle immagini della defunta Susanna, Edoardo Vianello ripercorre i momenti che l’hanno legato alla figlia in maniera indissolubile e tra le lacrime: “Era una scusa per pranzare insieme e vederci una due volte alla settimana“, racconta Edoardo Vianello spiegando della passione per il calcio che condivideva con la figlia, diventata col tempo un’occasione per stare insieme.

“Faccio finta che sia tutta colpa della pandemia e che sia tutto uguale come prima, d’altra parte è l’unico modo per sopravvivere“, aggiunge commosso Vianello ripercorrendo la scomparsa della figlia che è venuta a coincidere proprio con lo scoppio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, un evento drammatico che ha rivoluzionato la vita della società intera.

Non è la prima volta che Edoardo Vianello si esprime su un dolore costante e intimo come è ed è stato quello legato alla morte della figlia Susanna.

Ospite di Diaco a Io e Te qualche mese fa, in quell’occasione Vianello non volle volutamente esprimersi a riguardo. Una scelta condivisa dal conduttore che aveva deciso di non porre lui alcuna domanda mostrando sensibilità e attenzione per il dolore dell’artista.

Approfondisci

TUTTO su STORIE ITALIANE

TUTTO su ELEONORA DANIELE

Susanna Vianello figlia d’arte: le vite dei genitori Wilma Goich ed Edoardo