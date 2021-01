La storia tra Paola Turci e Francesca Pascale sarebbe finita. Nessuna conferma ufficiale della rottura da parte di nessuna delle due -d’altronde non avevano mai parlato pubblicamente della loro storia- ma, secondo alcune fonti, la liaison tra le due si sarebbe già conclusa, dopo solo alcuni mesi di frequentazione.

La rottura dopo pochi mesi di relazione

L’indiscrezione arriva da Dagospia: la storica compagna di Silvio Berlusconi e la cantante Paola Turci non starebbero più insieme. Non si conoscono i motivi della presunta rottura, né si sa chi avrebbe lasciato chi e c’è da aspettarsi che le due non daranno facilmente spiegazioni su quanto sta accadendo.

Baci in barca ad agosto

I primi rumors su una storia tra le due erano arrivati in estate, poi confermati da alcune foto scattate da Oggi in cui le due donne, in vacanza in barca, si scambiavano baci di natura inequivocabile. A quanto pare la Turci era andata su tutte le furie per il servizio fotografico che invece non aveva provocato le ire della Pascale, probabilmente molto più abituata ai paparazzi per via della storia di 9 anni con Berlusconi.

Di quelle foto aveva parlato anche Vladimir Luxuria, amica della Pascale e a lei vicina nella battaglia per i diritti LGBT: “La sento felice, spero che il chiacchiericcio non rovini un rapporto appena iniziato (…) So che Paola ci è rimasta molto male per le foto del bacio… che poi il servizio non era concordato, sono state davvero paparazzate”.

Nessun commento da parte di Turci e Pascale

Le reazioni delle due alla presunta rottura sono ignote: si sa solo che la Turci si sta sicuramente concentrando sulla sua vita professionale, visto che tra poco la rivedremo in tv come ospite di Penso che un sogno così, nuovo show di Beppe Fiorello.

All’epoca delle foto di Oggi, Francesca Pascale veniva da un periodo sentimentalmente molto duro: dopo 9 anni di relazione con Berlusconi quest’ultimo l’aveva lasciata e si era fidanzato con Marta Fascina, gettando la Pascale in uno sconforto da lei stessa dichiarato. Paola Turci, fino a poco prima del servizio fotografico, aveva sempre smentito qualsiasi ipotesi sul suo orientamento sessuale, dichiarandosi sempre eterosessuale. Le due non hanno mai fatto alcun coming out ufficiale.

