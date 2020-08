Nelle stesse ore in cui uno scoop del settimanale Oggi su Francesca Pascale e Paola Turci, apparentemente “intime” in vacanza, scuote le colonne del gossip, sul fronte dei social si scatena una guerra a colpi di tweet. Mario Adinolfi si scaglia contro la ex fidanzata di Silvio Berlusconi e tira in ballo Vladimir Luxuria. La replica arriva poco dopo e infiamma il web.

Mario Adinolfi al veleno: “Povero Silvio“

Nelle stesse ore in cui il ghiotto scoop del settimanale Oggi surriscalda le cronache rosa tra carta stampata e social, arriva il commento di Mario Adinolfi sul gossip relativo a Francesca Pascale e Paola Turci.

Parole al vetriolo incorniciate in un tweet che ha scatenato la rabbia di tanti utenti e che tira in ballo anche Vladimir Luxuria: “Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con tanto di selfie a cui si vede che si sarebbe volentieri sottratto. Povero Silvio, irriso a ottant’anni da una lesbica dichiarata che ora sta con una cantante comunista che lo odia. E lui paga!“.

Tweet di Mario Adinolfi – Fonte: Twitter/Mario Adinolfi

La replica di Vladimir Luxuria

La replica di Vladimir Luxuria non si è fatta attendere, a stretto giro di battute via Twitter e accolta dal plauso dei fan: “C’è gente che dovrebbe farsi una vita invece di giudicare, puntare il dito come baionetta contro gli altri e al contempo essere molto indulgenti con se stessi.

Ora si traveste da psicologo interprete dei sorrisi (ma che ne sa?) e parla di lesbo-comunismo: patetico #omotransfobia“.

Tweet di Vladimir Luxuria – Fonte: Twitter/Vladimir Luxuria

Il commento di Federico Fashion Style dopo lo scoop

Sullo scoop del presunto amore tra Francesca Pascale e Paola Turci è intervenuto anche Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, in una intervista rilasciata al Messaggero di cui Il Fatto Quotidiano ha riportato alcuni passaggi.

“La libertà è sinonimo di felicità“, ha dichiarato il famoso hair stylist dei vip, aggiungendo che, se fosse confermato il gossip delle ultime ore, lui stesso sarebbe felice per le amiche. Pare infatti che entrambe, scrive Il Fatto, siano clienti del famoso parrucchiere.

Nel frattempo, sullo yatch che naviga in acque del Cilento, le due si sarebbero concesse anche un topless immortalato ancora dai fotografi del settimanale Oggi.

Una vacanza ad alto tasso di gossip, dunque, per quella che la rivista definisce “l’unione dell’anno“.

Post settimanale Oggi – Fonte: Instagram/Oggi settimanale

Approfondisci

Chi è Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale: spunta una buonuscita milionaria