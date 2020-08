Gossip inaspettati in spiaggia, almeno per quanto riguarda Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi. I due si sono separati lo scorso marzo con un annuncio di Forza Italia, il partito dell’ex presidente del Consiglio.

La 36enne napoletana è stata congedata con una buonauscita da 20 milioni di euro e “alimenti” per un milione di euro l’anno. La rottura ha comunque provocato non pochi veleni, con la Pascale che non ha gradito le modalità con cui si è consumato l’addio. Ora però sembra decisamente più felice in vacanza insieme alla cantante Paola Turci.

Francesca Pascale e Paola Turci: coccole sullo yacht

Con la cornice bellissima del Cilento, Oggi ha immortalato il bacio tra Francesca Pascale e Paola Turci, affiatissime sullo yacht da 25 metri. La cantante 55enne e la Pascale lo hanno preso in affitto per 60mila euro a settimana, come riporta il settimanale, e si stanno godendo le bellezze della costa.

Il settimanale mostra foto in cui l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi e Paola Turci appaiono molto affettuose, parlando di “un’amicizia speciale“. Le indiscrezioni circolano da tempo, e adesso Oggi riporta “prove inequivocabili“.

Francesca Pascale e Paola Turci si baciano sullo yacht. Foto: Oggi

La coppia che non ti aspetti?

Inutile dire che dopo la pubblicazione delle foto, il gossip è impazzito, ipotizzando che si tratti della nuova coppia dell’estate. Francesca Pascale ha incassato la rottura con Berlusconi dopo 10 insieme mantenendo un certo contegno, commentando sottilmente le indiscrezioni del flirt tra l’ex Cavaliere e la 30enne Marta Fascina.

“Gli auguro tutta la felicità del mondo e spero che possa trovare una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io“, ha dichiarato.

Molto meno si sa del passato sentimentale di Paola Turci: la cantante, dopo un grave incidente quando aveva 28 anni, sparì per un bel po’ dalla vita pubblica. Ricomparsa qualche anno fa, la sua vita privata continua ad essere un mistero, ma è noto che Turci è stata sposata per un paio d’anni con Andrea Amato, fino al 2012.