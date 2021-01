Lunedì 4 gennaio. La settimana comincia con una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Su Rai 1 e Rai 2 proseguono invece le serate dedicate al cinema per tutta la famiglia mentre su Rai 3 ricominciano le inchieste di Report. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 la settimana comincia con Il Tuttofare. La commedia del 2018 racconta la storia di Antonio Bonocore, praticante in legge che sogna un contratto presso il prestigioso studio legale di Salvatore “Toti” Bellastella.

Per lui l’aspirante avvocato fa di tutto: portaborse, assistente, autista e persino cuoco personale. Ma ancora non basta. Nonostante superi brillantemente l’esame di stato, Antonio sarà costretto a fare ancora un favore per il principe del foro. Un favore che gli costerà molto caro.

Su Rai 2 va in onda Io & Marley, un film adatto a tutta la famiglia che parla del rapporti di coppia, di amore e di amici a 4 zampe.

Dopo la pausa natalizia ricomincia Report su Rai 3. Questa sera, tra le varie inchieste, si parlerà della trattativa Stato-mafia grazie a documenti ed interviste inedite.

I programmi in onda su Mediaset

Come ogni lunedì sera, su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica.

E non è lunedì senza una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Dopo una puntata speciale per capodanno discussa, criticata e a tratti caduta nel cattivo gusto, il reality condotto da Alfonso Signorini ci riprova e ricomincia con gli appuntamenti settimanali canonici. Chissà se riuscirà a riconquistare la marea di pubblico che l’ha seguito nei mesi scorsi…

Su Italia 1 va in onda il film cult degli anni ’80 Top Gun che narra le vicende di 2 giovani aviatori, Goose e Maverick, alle prese con il durissimo addestramento per diventare esperti del combattimento aereo.

Sugli altri canali

Su La7 la serata è dedicata al film Le avventure di Robinson Crusoe, liberamente tratto dal celebre romanzo di Daniel Defoe.

Su Iris, per il ciclo Una storia vera, va in onda L’uomo che vide l’infinito. Il film racconta la storia del giovane Srinivasa Ramanujan, geniale matematico indiano che riuscì ad ottenere l’ammissione all’Università di Cambridge.

Costretto a lasciare la sua terra, a confrontarsi con una società completamente diversa dalla sua e con la Prima Guerra Mondiale che è appena scoppiata nel vecchio continente, Ramanujan e l’eccentrico proferir Hardy riusciranno comunque a dar vita ad un confronto scientifico e culturale che rivoluzionerà per sempre la matematica.

Cielo dedica la prima serata al film Il velo dipinto. La pellicola narra la storia di una giovane coppia inglese che, nella Londra dei primi anni ’20, convola a nozze nonostante i sentimenti di lui non siano corrisposti da lei. Kitty infatti accetta di sposare Walter esclusivamente per allontanarsi dalla famiglia d’origine.

Walter è un medico e presto, a causa del suo lavoro, la coppia si trasferirà in Cina. Giunti nel lontano paese la loro relazione sembra arrivare al capolino dopo il tradimento di Kitty ma, proprio quando tutto ormai sembra perduto, tra i 2 nascerà qualcosa di inedito.

