Sembrava un pettegolezzo destinato a rimanere tale e invece quella pulce messa nell’orecchio di Andrea Zelletta, come da lui stesso dichiarato in puntata ieri, è diventata un vero e proprio tarlo. Un tarlo che, come gli aveva già spiegato la fidanzata Natalia Paragoni, non aveva ragione di esistere ma che, alla luce della sua assenza in puntata ieri sera, diventa sempre più concreto e insistente nella mente del concorrente del Grande Fratello Vip.

Natalia Paragoni non si presenta in puntata

“Mi fido di Natalia“, le parole di Andrea Zelletta ma di fronte alla volontà della fidanzata di non presentarsi in trasmissione per un confronto, i dubbi iniziano ad affiorare.

Si continua dunque a vociferare ancora di più sul presunto tradimento della compagna del modello che invece, proprio per non parlare più di questa storia da archiviare, ha deciso di troncare ogni rapporto con il Grande Fratello Vip, inviando una vera e propria diffida.

Lo sfogo della sorella di Zelletta contro il Grande Fratello Vip

Comunicato tutto questo ad Andrea Zelletta, Alfonso Signorini ha paventato al concorrente la possibilità di abbandonare il reality per incontrare lontano dalle telecamere la fidanzata e potersi chiarire una volta per tutte.

Un comportamento poco gradito però dalla sorella di Zelletta, Alessia, che sui social dopo la puntata avrebbe sfogato tutto il suo disappunto in merito: “La porta è aperta? Solo perché un ragazzo difende la propria donna non dando modo ad altri di parlare della loro storia d’amore?”, è così sbottata la sorella lasciando intendere che Signorini avrebbe avuto gusto e piacere di continuare invece a ricamare in puntata sul presunto tradimento della Paragoni.

Lo sfogo di Alessia, la sorella di Andrea Zelletta, sui social dopo la puntata.

“Il gossip è altro, questa è cattiveria – tuona la sorella di Zelletta – Trovo tutto questo davvero raccapricciante. Si amano fatevene una ragione… Signori si nasce, non si diventa“, ha poi concluso la sorella di Zelletta in difesa del fratello e della compagna Natalia.

