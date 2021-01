La querelle legata ad Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni si arricchisce di un nuovo capitolo. Alfonso Signorini, nella diretta di questa sera, ha infatti annunciato che la ragazza ha diffidato il programma. “Ci chiede di non affrontare questo argomento“, le parole del conduttore, che rivela al ragazzo un’altra, amara sorpresa.

Andrea Zelletta e i dubbi sulla fidanzata

Al Grande Fratello Vip tiene ancora banco il rapporto tra Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni. Sono sorti dei dubbi sulla solidità del proprio amore, cominciati con l’amaro regalo di Natale ricevuto dal ragazzo da parte della sua fidanzata.

Un campanello d’allarme che è stato il preludio di un vero e proprio caso, scoppiato nelle scorse settimane.

Stando alle parole di Giacomo Urtis e Dayane Mello, ma anche di molte persone fuori dalla Casa che ne conoscono le dinamiche, Andrea Zelletta sarebbe stato tradito dalla fidanzata. Il confronto tra i due si è consumato nella Casa e tutto è filato liscio: entrambi erano a conoscenza di quel week-end passato dalla Paragoni assieme ad amici. Ma nei telespettatori sono sorti molti dubbi: la ragazza non sarebbe sincera fino in fondo.

E forse quei dubbi li ha nutriti anche lo stesso Zelletta, che nei giorni successivi è scoppiato a piangere lasciandosi trasportare degli eventi. Segno che la verità non è venuta tutta a galla.

Arriva la diffida da Natalia Paragoni

Alfonso Signorini affronta nuovamente l’argomento e convoca Zelletta in Mistery Room per un doppio annuncio. La prima sorpresa è amarissima per il ragazzo: “Prima di ogni commento voglio dire una cosa molto importante. Questa sera il GF ha invitato Natalia per darvi la possibilità di avere tutte le risposte sui tuoi dubbi.

Purtroppo lei, non ce l’aspettavamo, ha rifiutato il nostro invito e questa sera non è volita venire qui“.

Se la prima notizia è davvero clamorosa, il secondo annuncio del conduttore è una vera e propria bomba: “Ma c’è un’altra cosa: Natalia ci ha fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. Una richiesta che noi rispettiamo, anche perché per Natalia quello che è stato detto nella Casa non corrisponde al vero. È una richiesta che ci ha colto di sorpresa, non mi aspettavo una reazione così formale e dura anche nei tuoi confronti.

Stasera a noi non interessa entrare nel merito, ma resta il fatto che tu sei un concorrente del GF, e credo che tu abbia il diritto di pensare e dire quello che credi. Dopo il vostro confronto, la cosa che ha fatto riflettere è stato che tu all’inizio hai mostrato molta sicurezza, poi sei improvvisamente crollato“.

“Ne parlerò viso a viso con lei“

Andrea Zelletta conferma i dubbi che sono sorti in lui, ma che non scalfiscono minimamente i sentimenti che prova per Natalia: “Non c’è stato un cambio di sentimento.

Il giorno dopo mi sono svegliato con le cose belle che mi portavo dietro di lei. L’altra volta quando l’ho incontrata sapevo del week-end, però la notizia e il chiacchiericcio mi erano nuovi. Io davanti a Natalia ho glissato il tutto perché mi fido ciecamente di lei ma è anche normale che, dopo questi dettagli che sono stati sganciati, io abbia avuto questo attimo di defaillance“.

Il ragazzo successivamente ammette: “Sentir dire cose non vere verso la mia compagna mi ha ferito. Ma riflettendoci e ripensando agli occhi di Natalia, ho pensato che vale la pena credere a Natalia e avere fiducia di lei?

Un rapporto secondo me si basa sulla fiducia e senza quella non si può andare avanti. Quindi ho deciso di scacciare questo tarlo e di pensare positivo. Poi se avrò domande da farle, ne parlerò viso a viso con lei“.

