Anche i neo-concorrenti del Grande Fratello Vip si ritrovano a doversi sottoporre al diabolico meccanismo delle nomination. Al televoto settimanale sono finiti Andrea Zenga, Mario Ermito, Giulia Salemi e Giacomo Urtis. Gli ultimi due Vipponi al ballottaggio raggiungono lo studio: è lì che viene annunciato il verdetto decisivo.

Nuova eliminazione al GF Vip

Nel corso della puntata dello scorso lunedì, il Grande Fratello Vip ha visto andare in nomination quattro volti nuovi. Su decisione di Alfonso Signorini e della produzione, infatti, i veterani di questa edizione sono stati premiati attraverso l’immunità al televoto.

Per questo motivo erano votabili solo i volti nuovi e, a sottoporsi al giudizio del pubblico, sono finiti Giulia Salemi, Giacomo Urtis (entrambi volti nuovi, ma ormai in Casa da molte settimane), e Mario Ermito e Andrea Zenga (freschi freschi di ingresso a Cinecittà).

Sia il chirurgo delle star sia la giovane influencer hanno già vissuto il meccanismo delle nomination, sottoponendosi così al giudizio del pubblico. Per il figlio dell’ex calciatore e il modello, invece, è una prima volta.

Giacomo Urtis abbandona il gioco

I primi verdetti annunciati da Alfonso Signorini vedono salvarsi proprio i due volti nuovi del programma: Andrea Zenga prima, Mario Ermito poi.

Al ballottaggio, dunque, rimangono Giulia Salemi e Giacomo Urtis. I due concorrenti sono costretti a salutare subito i compagni, poiché la produzione ha deciso che il verdetto decisivo lo scopriranno direttamente in studio.

I due concorrenti, dunque, abbandonano la Casa e raggiungono Alfonso Signorini in studio. Fortissima la loro emozione, oltre che per l’imminente e fatidico verdetto, anche per essere di fronte al conduttore, agli opinionisti e al pubblico.

Il verdetto decisivo viene annunciato da Signorini e, alla fine, ad essere premiata è Giulia Salemi.

La concorrente può così fare rientro nella Casa e ritrovare Pierpaolo Pretelli, assieme al quale questa sera ha messo a nudo i propri sentimenti. Dall’altro lato, Giacomo Urtis è ufficialmente fuori dai giochi.

