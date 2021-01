Una violenza che, secondo quanto depositato agli atti, sarebbe andata avanti da tempo. Al centro di questa triste vicenda di cronaca due ragazzi, entrambi minorenni, fidanzati: la denuncia della ragazzina dopo l’aggressione.

L’aggressione in centro a Busto Arsizio

È avvenuto tutto sabato scorso, nel centro di Busto Arsizio in provincia di Varese. Al centro dell’attenzione la condotta del fidanzatino della ragazza che, secondo quanto da lei denunciato, sarebbe ricorso in più occasioni alla violenza sfogandola nei suoi confronti. Lo sfogo della ragazza ai Carabinieri sarebbe giunta dopo l’ultima aggressione subita: la ragazza ha raccontato di essere stata colpita sul volto dal fidanzato minorenne con un pugno e di essere stata poi frustata con il guinzaglio del cane.

Un trascorso di violenze: si attendono i referti

Una violenza che non risalirebbe ad un singolo episodio. La ragazzina, appena 16 anni, ha infatti raccontato ai Carabinieri di aver subito in più occasioni la violenza del giovane. Al momento la denuncia d’ufficio non è ancora partita: si attendono i referti dell’ospedale. In passato, stando alla deposizione che dovrà passare successivamente al vaglio degli inquirenti, ci sarebbero schiaffi ma anche pugni, diverse percosse.

I soccorsi, allertati dalla Polizia sabato dopo la chiamata della 16enne, si sono trovati di fronte ad una ragazzina in stato di shock con occhi gonfi dal pianto. Successivamente la ragazza è stata trasferita in ospedale per tutti gli accertamenti.

Si indaga sul giovane 16enne

Il giovane 16enne, noto alla Polizia, è un ragazzo di origini nordafricane mentre la ragazzina versa in una difficile situazione familiare: fino a qualche mese fa, come riportato da La Prealpina, risultava essere ospite di una comunità.

Non gravi le lesioni riscontrate sul corpo della 16enne: onere ora dei Carabinieri indagare sulle presunte percosse subite in precedenza, come raccontato dalla ragazza.

