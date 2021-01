Passato il Grande Fratello con la sua partecipazione, Elisabetta Gregoraci resta sulla cresta dell’onda. La conduttrice non era presente durante l’ultima puntata del Gf vip, come sottolineato dallo stesso Alfonso Signorini, perché in vacanza a Dubai con la famiglia. Proprio a Dubai, per scattare una foto da mettere sui social, la showgirl è finita per incorrere in un piccolo incidente.

Incidente per Elisabetta Gregoraci

Una bella foto in verticale, appoggiata ad una palma. Sullo sfondo la sabbia e il mare a fare da contorno alla bella abbronzatura e al bel sorriso, a testa in giù, che mostra Elisabetta Gregoraci.

Una foto che però le è costata qualcosa in più del solito. La showgirl scrive e spiega ai fan: “Risultato della foto: arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena“. Insomma, la foto è costata l’intervento del medico, ma non di certo il sorriso della Gregoraci che conclude il suo post su Ig con un messaggio di auguri, l’ultimo di questo periodo di feste: “Buona Epifania a tutti voi!“.

La Gregoraci e Briatore

La Gregoraci ha scelto di lasciare il reality di Canale 5 ai primi di dicembre, come stabiliva il suo contratto, per passare le feste con la sua famiglia.

Desiderio esaudito, insomma, non solo per Natale ma anche per le feste della Befana. Solo in occasione della serata di Capodanno, la showgirl ha fatto un’eccezione alle sue “festività in famiglia” e ha raggiunto lo studio del Grande Fratello vip. Questo periodo dimostra un armonia ritrovata tra la Gregoraci e Briatore: “Ci siamo visti appena sono arrivata a Monaco, abbiamo fatto un pranzo insieme io, lui e Nathan, dopo 3 mesi di lontananza.

Abbiamo un bel rapporto, io e Flavio ci siamo voluti bene e amati per 13 anni e da questo è amore è nato Nathan Falco. Ora è a lui che dobbiamo pensare“, aveva raccontato lei, infatti, al settimanale Chi. Sembra ormai decisamente dimenticata la parentesi, se così la possiamo definire, Pierpaolo Pretelli.

