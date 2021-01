Sembra tornato il sereno tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Il “comodino”, come è stato soprannominato in questa edizione, aveva subito il duro colpo delle delle voci sul presunto tradimento della sua fidanzata. Lei aveva prima smentito, poi diffidato la trasmissione dal parlarne ancora, tanto che Signorini, in un momento fortemente criticato, aveva anche proposto al concorrente di abbandonare la Casa per chiarirsi le idee insieme alla fidanzata. Idea rispedita al mittente da Zelletta che ha deciso di continuare la sua avventura al Gf vip, ma intanto Natalia Paragoni ha trovato un modo per mandare lo stesso il messaggio alla sua metà.

Il messaggio dopo la diffida

Vietato parlare delle voci di tradimento, già smentito dalla diretta interessata. La decisione è stata presa proprio da Natalia Paragoni che ha deciso di chiudere così la questione che la riguarda. A spiegare perché proprio lei con un messaggio su Instagram: “Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita e che merita il mio amore ogni giorno di più: Andrea“.

Una difesa della propria intimità che molti hanno apprezzato e che probabilmente servirà a mettere una pietra sopra a tutte le voci insistenti. Il suo fidanzato però, all’interno della Casa, non poteva leggere le spiegazioni di Natalia e allora lei ha trovato il modo, il più dolce in questo momento, per rassicurarlo.

Un aereo per Andrea Zelletta

Un inizio in salita per Andrea Zelletta al Gf vip, sempre un po’ messo da parte e fuori dalle dinamiche più discusse della Casa, si era guadagnato il soprannome di “comodino” su tutti i social.

Ora le cose sembrano essere cambiate e Andrea si è ritagliato un posto nel cuore dei fan del programma che ora, se lo chiamano col suo soprannome, sembrano farlo sempre bonariamente. Le ultime settimane, lontano da Natalia, sono state difficili, forse le più difficili di tutto il periodo. La fidanzata del concorrente del Grande Fratello vip ha trovato comunque un modo per fare breccia nel cuore di Zelletta: un messaggio “aereo”. “AZ. Noi più forti di tutto. Ti amoooo. Naty“, passa a caratteri cubitali sopra la Casa del Gf e il sorriso torna sulle labbra di Zelletta che risponde: “Ti amo amore mio.

Grazie“.

