Il Cantante Mascherato è un programma televisivo andato in onda per la prima volta il 10 gennaio 2020 su Rai1, in questo nuovo anno è pronto ad offrirci una seconda edizione, sempre con Milly Carlucci al timone.

Il programma andrà in onda il 29 gennaio 2021 su Rai1, sarà composto da 5 puntante che ci terranno compagnia ogni venerdì sera, fino a concludersi il 26 febbraio 2021.

Il programma

Il talent show musicale prevede la partecipazione di alcuni personaggi noti del mondo della musica e dello spettacolo, essi si esibiranno in sfide canore indossando delle maschere, in modo tale che la loro identità rimanga offuscata ai giudici e al pubblico da casa e verrà rivelata solo al momento della loro eliminazione, svelando una identità al termine di ogni puntata.

Il pubblico da casa e la giuria in studio avranno il compito di scegliere il vincitore di ogni manche e di indovinare il nome dell’anonimo cantante per mezzo di indizi che di volta in volta verranno rivelati.

L’organizzazione del programma fa in modo che ogni concorrente venga isolato in un camerino personalizzato dalla maschera interpretata, senza avere contatti con gli altri partecipanti e ognuno dei partecipanti è ignaro dell’identità degli altri concorrenti.

Il vincitore della prima edizione

Il vincitore del talent si aggiudica il trofeo della maschera d’oro, nella prima edizione il vincitore è stato Teo Mammucari con la maschera del coniglio, lasciando al secondo posto Al Bano con la maschera del leone e al terzo posto, a pari merito, Alessandro Greco (mastino napoletano) e Valerio Scanu (angelo).

I giudici, i concorrenti e le maschere

I giudici della prima edizione del programma sono stati: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli, Patty Pravo e Guillermo Mariotto.

Guillermo Mariotto non farà parte della giuria

Per quanto riguarda la giuria della seconda edizione dello show è ormai certo che Guillermo non farà parte del corpo dei giurati in quanto, nell’anno passato, il noto stilista è stato al centro di svariate polemiche nei confronti di Costantino Della Gherardesca, concorrente di Ballando con le stelle.

Da quanto riporta Dagospia, potrebbe essere proprio Costantino uno dei giudici della seconda edizione, mentre per quanto riguarda gli altri giudici non si sa ancora nulla di certo, nonostante voci di corridoio parlino di Teo Mammucari che potrebbe sostituire Patty Pravo, ma nulla è sicuro, se non la presenza di Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

I concorrenti

Per quanto riguarda i concorrenti non si sa nulla, come è giusto che sia, visto il format del programma. Di certo c’è una cosa, i concorrenti di quest’anno saranno 9, uno in più rispetto all’anno scorso. Per conoscerli, non resta che indovinarli.

Le maschere

Le maschere di quest’anno saranno diverse rispetto alla prima edizione: la Pecorella, la Giraffa, il Lupo, la Tigre Azzurra, la Farfalla, il Gatto, il Pappagallo, l’Alieno e l’Orso.

