Tra i tanti talent show proposti dalla televisione, a inizio 2020, la Rai ha deciso di proporne uno nuovo. Si tratta del Cantante Mascherato, un adattamento italiano condotto da Milly Carlucci di un format sudcoreano. Un programma il cui ritorno sembrerebbe esser già in fase di rilancio per il 2021.

Le novità in giuria

Nonostante la prima edizione si fosse conclusa tra molti dubbi, la Carlucci sembrerebbe essere pronta a ritornare per una seconda edizione con tantissime novità.

Pochi sono i dettagli già noti, tra questi la conferma, quindi il ritorno, di Francesco Facchinetti e Flavio Insinna come giurati.

Ancora molto incerta è la presenza di Patty Pravo, ma sembrerebbe che un ex concorrente potrebbe prendere il suo posto nella giuria.

Teo Mammuccari, vincitore della scorsa edizione sotto il travestimento del coniglio, sarebbe disposto ad aggiungersi nuovamente al cast. Ma, questa volta, diventando uno dei nuovi giudici del programma. Per il conduttore non sarebbe la sua prima esperienza in un talent dietro il tavolo dei giurati. Dal 2016, infatti, lavora per la rivale Mediaset nello show Tú sí que vales.



Altra novità della giuria, potrebbe essere un nuovo elemento: il giudice mascherato. Quindi un altro personaggio famoso di cui l’identità verrebbe nascosta al pubblico.

I concorrenti, le puntate e la messa in onda

I concorrenti passeranno ad essere 10, invece di 8. Si vedranno quindi ben 2 maschere in più vicine a quelle della scorsa edizione. Ovviamente non è dato sapere chi si celerà dietro di esse, altrimenti l’intero scopo del programma verrebbe meno.

Ciò che però ci è stato rivelato è che le puntate saranno 5, invece di 4. La prima andrà in onda il 29 gennaio e l’ultima, salvo imprevisti, il 26 febbraio.



Tutte le altre modalità di svolgimento del programma sembrerebbero rimanere invariate e Milly Carlucci sembra impaziente di presentare al pubblico Il Cantante Mascherato 2.

