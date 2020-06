Lo show di prima serata di Rai 1 Il Cantante Mascherato tornerà per una seconda edizione. La conferma è arrivata da Milly Carlucci, conduttrice della prima edizione italiana del programma musicale. Ed è certo che sarà ancora la Carlucci a presentare lo show, che promette di intrattenere il pubblico nella scoperta delle identità dei personaggi dello spettacolo che si nascondo dietro alle maschere. Se la struttura di base resta invariata, ci saranno comunque alcune novità.

La conferma del programma

La prima conferma del ritorno del programma l’ha fornita la stessa Milly Carlucci ad inizio Maggio, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me.

Qui la conduttrice abruzzese, oltre a specificare che Ballando con le stelle sarebbe tornato in autunno, ha raccontato di essere al lavoro alla nuova edizione de Il Cantante Mascherato.

“Un momento bellissimo di grande spensieratezza” ha raccontato la conduttrice, ricordando la prima edizione e le ipotesi fatte sulle identità dei personaggi nascosti dietro alle maschere. “Al bano con il suo leone” ha ricordato “ci siamo incarrellati in una storia ‘ma sarà Al Bano, non sarà Al Bano, sarà invece un imitatore‘ .

È stato un momento di spensieratezza che preludeva però alla tempesta” ha commentato amaramente. E poi ha confermato: “Ci sarà il cantante mascherato l’anno prossimo”.

Le novità: più puntate e più maschere da svelare

Il sito web TvBlog, più recentemente, ha fornito nuove indiscrezioni, a partire dalla data di inizio del programma. Trasmesso per la prima volta all’inizio di quest’anno, Il Cantante mascherato sarebbe nuovamente in programma per il mese di Gennaio, e terminerà probabilmente prima del Festival di Sanremo. In primavera poi la Carlucci, sempre secondo TvBlog, dovrebbe poi tornare con l’edizione 2021 di Ballando con le stelle.

Ci sarebbero invece delle novità per quanto riguarda il numero di puntate e quello dei concorrenti. Secondo la fonte il direttore di Rai 1 Stefano Coletta avrebbe apprezzato particolarmente lo show e sarebbe intenzionato a concedere un numero maggiore di serate. La prima edizione, vinta da Teo Mammucari, è infatti durata solamente 4 puntate, un numero decisamente inferiore rispetto a quello degli altri paesi in cui il programma è stato trasmesso.

L’intenzione di allungare il programma sarebbe stata poi confermata dalla Carlucci in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

La conduttrice avrebbe raccontato che il programma sarà strutturato in un numero maggiore di serate, aggiungendo anche che probabilmente ci saranno più maschere da svelare, e quindi più concorrenti in gara.

Le possibili novità in giuria

Un’altra novità potrebbe riguardare i giurati. Nella prima edizione avevano partecipato Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Ilenia Pastorellli, Patty Pravo e Guillermo Mariotto. Secondo TvBlog questa giuria sarà parzialmente rinnovata, ma ancora non ci sono informazioni certe su chi potrebbe lasciare il programma, né sui possibili sostituti.

