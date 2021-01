Cosa ci aspetta oggi in tv? Su Rai 1 comincia una nuova stagione della fortunata fiction Che Dio ci aiuti. Su Rete 4 ricominciano gli appuntamenti con Paolo Del Debbio e il suo Dritto e rovescio mentre su Canale 5 sbarca in 1ª serata la soap turca DayDreamer. Ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

A partire dalle 21.25, su Rai 1 comincia la 6ª stagione della fiction Che Dio ci aiuti. Nel Convento degli Angeli è tempo di grandi cambiamenti. Le vicende si sposteranno ad Assisi, città che avrà un ruolo centrale in questa stagione essendo la terra d’origine di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), nella quale vive ancora suo padre, Primo, con cui non parta da tempo.

Vedremo anche l’ingresso di nuovi personaggi ma, tra quelli che già conosciamo, ritroveremo Azzurra, per la quale è giunto il momento di prepararsi alla cerimonia di noviziato e la coppia Nico e Ginevra pronti a sposarsi. Saranno ben 20 i nuovi episodi di questa stagione, una scelta ardita ma che conferma la fiducia che la Rai ripone nella serie che sino ad ora ha raccolto più di 6 milioni di telespettatori.

Su Rai 2 va in onda il film Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, un fantasy del 2016 diretto dal famoso regista Tim Burton. Jack Portman è un adolescente molto legato al nonno Abes che, da sempre, alimenta l’immaginazione del nipote raccontandogli fantastiche storie sui ragazzi speciali di Miss Peregrine. Alla morte di Abes, Jack decide di scoprire qualcosa in più sulle storie narrate dal nonno e ciò che troverà avrà davvero dell’incredibile.

Su Rai 3 andrà in onda la seconda parte de I miserabili per la regia di Tom Shankland e la sceneggiatura di Andrew Davies.

I programmi in onda su Mediaset

Questa sera su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di attualità e politica condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti di questa sera ci saranno anche il commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri e il leader della Lega Matteo Salvini. I temi principali del dibattito saranno il piano vaccinale, le restrizioni e la crisi economica che sta investendo il paese.

Dopo il successo in day-time, la soap con l’attore Can Yaman DayDreamer – Le ali del sogno approda in prima serata su Canale 5. A partire dalle 21.46 andranno in onda 3 episodi in prima tv assoluta. Colpi di scena, avventure ed intrighi coinvolgeranno i protagonisti che si muoveranno sullo sfondo di una Istanbul moderna, dinamica e glamour.

Infine, su Italia 1, spazio al trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo con il lungometraggio del 2014 Il ricco, il povero e il maggiordomo.

Sugli altri canali

Serata dedicata al genio di Tarantino e alla vendetta di Beatrix “La Sposa” quella di TV8.

Alle 21.30 si comincia con Kill Bill: volume 1 e alle 23.25 si continua con Kill Bill: volume 2.

Adrenalina e scene d’azione spettacolari nella serata di Rai 4. Alle 21.20 va in onda xXx, il primo film ‘americano’ di Asia Argento, con Vin Diesel e Samuel L. Jackson.

Tratto dal romanzo premio Pulitzer di Edith Wharton, su Paramount Channel va in onda il film diretto da Martin Scorsese L’età dell’innocenza.

