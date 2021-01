Sabato 9 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 Carlo Conti presenta una nuova puntata di Affari Tuoi (viva gli sposi! ) mentre su Canale 5 ritorna Maria De Filippi con C’è Posta per te. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Anche questa sera su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Affari Tuoi (viva gli sposi! ). Una coppia di fidanzati giocherà per vincere una lista nozze del valore di 300mila euro.

Il canale Rai dedicato ai telefilm riprende il suo lavoro a pieno regime.

Questa sera su Rai 2 andranno in onda, a partire dalle 21.05, una puntata di F.B.I., una di Blue Bloods e per finire, alle 22.40, il 1º episodio della 1ª stagione di Instinct.

Su Rai 3 si conclude questa sera la trilogia de I Miserabili, mini serie tratta dal capolavoro di Victor Hugo.

I programmi in onda su Mediaset

Alle 21.25 su Rete 4 va in onda il film Renegade – Un osso troppo duro con Terence Hill.

Su Canale 5 ritorna C’è posta per te, il people show più longevo della tv italiana che il prossimo martedì 12 gennaio compierà la bellezza di 21 anni.

Al timone, come sempre, troveremo Maria De Filippi e, nonostante il Covid abbia inevitabilmente segnato la nuova stagione, sono attesi ospiti del calibro di Can Yaman (l’attore turco della soap DayDreamer), Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Ciro Immobile e Sabrina Ferilli.

Italia 1 invece offre l’intrattenimento giusto per i più piccoli con il film d’animazione Kung Fu Panda. Il divertimento è assicurato con il goloso e pigro panda Po, suo padre adottivo Mr.Ping (oca spaghettinara provetta) e tutta l’allegra combriccola di amici che li accompagnerà nel corso della storia.

Gli altri

Licia Colò ritorna su La7 con la 2ª stagione di Eden – Un pianeta da salvare.

Su Rai 4 va in onda l’avvincente crime story Baby Driver – Il genio della fuga.

Su Iris, per il ciclo Serial Thriller, vanno in onda 2 film ad alta tensione. Alle 21.11 un 747 verrà dirottato da un terrorista intenzionato a far esplodere un carico di gas nervino sulla città di Washington nella pellicola intitolata Decisione critica.

Alle 23.49 invece, in The Killihg Jar, uno sconosciuto armato prenderà in ostaggio 7 persone in un ristorante.

Infine vi segnaliamo un film-documentario intitolato La scomparsa di mia madre, in onda questa sera su Rai Storia alle 22.35. Il regista, Beniamino Barrese, racconta la propria madre, Benedetta Barzini. Dopo essere stata una famosa modella, scrittrice, docente universitaria e femminista militante, all’età di 75 anni decide di lasciare tutto e scomparire. Da qui nasce l’esigenza del figlio di catturare ogni istante della propria madre che filma, anche controvoglia, nel tentativo di sperato di trovare risposte e di catturare l’essenza di una donna che, disgustata dal mondo, sceglie di non farne più parte.

