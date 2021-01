La Regina Elisabetta II e il duca di Edimburgo, il Principe Filippo si sono sottoposti alla prima somministrazione del vaccino anti-covid. A riferirlo, la stampa britannica per volontà della Regina, che ha scelto di rendere pubblica la notizia.

Lo scorso aprile, Elisabetta II si era resa protagonista di un importante discorso, nel quale si appellava all’unità del Paese e al coraggio del suo popolo e alla fratellanza per affrontare al meglio l’emergenza. Parole riprese in occasione del VE Day, dove aveva incitato a non arrendersi e a non disperarsi.

La Regina, con questo annuncio, si è di nuovo messa in prima linea per incoraggiare e dare l’esempio ad un popolo stremato dalla pandemia.

Una notizia che risolleva parzialmente l’umore dei britannici che stanno affrontando forse l’ora più buia dall’inizio dell’epidemia.

La Regina si è vaccinata

Secondo quanto riferisce Sky News, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo si sono sottoposti alla prima vaccinazione. L’annuncio, divulgato da un portavoce, non ha specificato quale vaccino sia stato somministrato alla coppia reale.

La somministrazione è avvenuta a Windsor. Sua Maestà ha dato il via libera all’annuncio al fine di incoraggiare il popolo a vaccinarsi e per evitare la diffusione di notizie errate.

Entrambi over 80

La coppia reale rientrava nelle categorie a rischio e prime in lista alla vaccinazione, in quanto entrambi over 80. Elisabetta ha 94 e il Principe Filippo 99.

Al momento nel Regno Unito sono un milione e mezzo i cittadini che si sono sottoposti al vaccino.

Londra dichiara lo stato di emergenza

Visto l’aumento incontrollato dei casi, il sindaco di Londra Sadiq Kahn si è trovato costretto a dichiarare lo stato di emergenza per la città.

Tutti gli ospedali sono saturi e al collasso, nel suo annuncio, il primo cittadino ha ribadito di non uscire. Nell’ultima settimana, solo nella città di Londra si sono registrati 1.036 contagi ogni centomila persone; una situazione definita ormai fuori controllo.

