Cosa ci aspetta stasera in tv? Su Rai 1 va in onda un match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Su Rai 3, Rete 4 e La7 ritroveremo gli appuntamenti dedicati all’attualità e alla politica. Su Rai 2 invece Stefano De Martino torna alla conduzione di Stasera tutto è possibile. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1, a partire dalle 20.30, sarà trasmessa la partita di Coppa Italia Milan – Torino. Giunta alla sua 74esima edizione, la competizione giunge agli ottavi di finale e, da questo momento, sull’ammiraglia del servizio pubblico saranno trasmessi tutti i match dei turni a eliminazione diretta fino alla finale del 19 maggio.

“Saremo senza pubblico ma abbiamo bisogno di ridere e di leggerezza”. È con queste parole che Stefano De Martino ha annunciato il suo ritorno in tv, ospite di Mara Venier a Domenica In. Il giovane ballerino e conduttore torna questa sera al timone del comedy show di Rai 2 Stasera tutto è possibile. Nessuna gara, ma tantissime prove che vedranno impegnati i volti noti della tv e dello spettacolo, per portare sorrisi e buonumore nelle case degli italiani.

E stasera su Rai 3 ritorna il programma di approfondimento sull’attualità e la politica condotto da Bianca Berlinguer #cartabianca. A partire dalle 21.20, con l’aiuto di ospiti e collegamenti, cercheremo di fare chiarezza sulle tensioni all’interno della maggioranza, sulle sfide poste dall’emergenza sanitaria e sulle conseguenze della nuova diffusione dei contagi.

I programmi in onda sui canali Mediaset

Anche su Rete 4 ritorna l’appuntamento del martedì dedicato all’attualità e alla politica. Questa sera, a partire dalle 21.24 ricomincia Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano che dà voce anche alle storie e alle opinioni più scomode.

Canale 5 presenta una nuova puntata di Viaggio nella Grande Bellezza. Questa sera Cesare Bocci ci accompagnerà alla scoperta di Roma – la città eterna – e dei suoi tesori artistici, architettonici e storici.

Su Italia uno invece va in onda il film L’uomo d’acciaio che racconta la genesi di Superman. Giunto sulla terra dal pianeta Krypton ancora neonato, viene adottato e cresciuto dai contadini Jonathan e Martha Kent.

Il piccolo Clark capirà ben presto però di non essere un comune essere umano e di possedere poteri straordinari. Per questo motivo è deciso a scoprire di più sulla sua vera identità.

Gli altri

L’ultima puntata andata in onda nel 2020 aveva raccolto oltre 1 milione e mezzo di telespettatori. Stasera anche Giovanni Floris torna in onda su La7 con il suo programma dedicato alla politica e all’attualità diMartedì.

Ci addentriamo nel mondo del paranormale, alla ricerca di finti chiaroveggenti e presunti medium con il film del 2012 Red Lights, in onda questa sera su Rai 4.

Su Rai 5 va in onda il film pluripremiato del 2015 Il caso Spotlight che ripercorre le vere indagini del quotidiano Boston Globe sull’arcivescovo Bernard Francis Law.

Su Rai Movie va in onda il film Words and pictures, una commedia che racconta la strana sfida tra parole e immagini che un professore di letteratura inglese decide di proporre ai suoi studenti.

Infine su Cielo va in onda la commedia La famiglia omicidi, caratterizzata dal tipico humor nero inglese. Nella piccola e graziosa cittadina di Wallop, in un’incantevole casetta, abitano i Goodfellows. Personaggi tra il goffo e il maldestro nascondono segreti insospettabili.