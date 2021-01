Continuano le tensioni nella Casa del GF Vip. Cecilia Capriotti rimprovera Andrea Zenga davanti a tutti, dopo un confronto su un episodio che ha generato attrito tra i due. La concorrente chiede apertamente al coinquilino di cambiare atteggiamento.

Cecilia Capriotti e Andrea Zenga: confronto nella Casa

Nelle scorse ore, Cecilia Capriotti e Andrea Zenga si sono confrontati apertamente su un episodio che avrebbe infastidito la concorrente, e il loro faccia a faccia è sfociato in un rimprovero davanti agli altri inquilini della Casa del GF Vip.

Il ragazzo si è confidato con Maria Teresa Ruta in merito al mancato saluto da parte della Capriotti, dicendosi dispiaciuto.

L’attrice non gli avrebbe risposto, e questo ha scatenato in lui il sospetto che ci sia qualche attrito sommerso: “Ti ho detto ‘Ciao’, non mi ha i cag**o, ci sono rimasto male“, ha poi rivelato alla diretta interessata.

Il rimprovero di Cecilia Capriotti

“Non andare a dirlo agli altri, vieni da me e ti dico subito ‘Non ti ho sentito, buongiorno’.

Magari stavo per fatti miei, ma non ho sentito. lo dici a me, però, io parlo in faccia. Da oggi in poi, se devi dirmi qualcosa dimmelo“. Questo il rimprovero della gieffina, che ha ribadito di non aver sentito il saluto del ragazzo.

A detta della concorrente, dunque, il coinquilino dovrebbe cambiare atteggiamento e risolvere le questioni che la riguardano proprio con lei, anziché sfogarsi con gli altri.

La sensazione di Andrea Zenga

Cecilia Capriotti ha smentito categoricamente di covare rancori o avere problemi con Andrea Zenga al punto da negargli il saluto: “Non ce l’ho con te, mi sembra eccessivo”.

“Sentendoti parlare così, non mi pare che sia tutto a posto, è la sensazione che ho io. Non mi sembra di aver fatto nulla di sbagliato“, ha concluso lui. Quella di Zenga, dunque, secondo la concorrente (che è tra i nominati dell’ultima ora) sarebbe semplicemente un’errata impressione.

