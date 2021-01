Guillermo Mariotto, stilista e istrionico personaggio del mondo della televisione, vanta una collaborazione ormai quindicennale con la conduttrice Rai Milly Carlucci. Insieme, oltre a Ballando con le Stelle, hanno condiviso l’esperienza di molti programmi, come Il cantante mascherato, andato in onda per la prima volta da Gennaio 2020. Il game show è stato riconfermato anche per il 2021, e dovrebbe essere trasmesso dal 29 Gennaio. C’è, però, una novità: Guillermo Mariotto non farà parte della giuria.

La motivazione dell’esclusione

L’esclusione di Mariotto dalla giuria de Il cantante mascherato sta facendo parlare molto.

Per primo il giornale online Dagospia ha insinuato dubbi riguardo alla partecipazione dello stilista, affermando poi che Mariotto “non l’avrebbe presa benissimo”.

Parla Milly Carlucci

È stata proprio Milly Carlucci, presentatrice del programma in questione, a confermare i sospetti. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, la conduttrice spiega: “Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le Stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui”. Dunque la Carlucci sembra voler tutelare lo stilista, ma il pubblico si chiede se non ci sia un’altra motivazione.

Forse il comportamento tenuto da Mariotto nell’ultima edizione di Ballando con le stelle?

Le polemiche a Ballando con le Stelle

Mariotto, che dal primo anno partecipa come giurato a Ballando con le Stelle, nella 15esima edizione sembra aver suscitato molte polemiche. In un anno difficile per il programma, rimandato più volte a causa dell’emergenza sanitaria e colpito da varie vicissitudini, il giurato è entrato in conflitto con molti concorrenti e anche con la giuria popolare.

Le “battute” di Mariotto

Guillermo Mariotto, quest’anno, non ha lasciato scampo a nessuno: con commenti offensivi e comportamenti poco corretti, ha suscitato malumore nel programma.

Mariotto, in diverse occasioni, si è scagliato contro Tullio Solenghi, Gilles Rocca, e, in ultimo, Costantino Della Gherardesca. Nella serata conclusiva, infatti, il giurato, riferendosi al ballo, ha detto al concorrente: “Non ce la farai mai”. Della Gherardesca non si fa sfuggire l’occasione di rispondere: “Non ce la farò mai? In un certo senso hai ragione! Il ballo per me, Mariotto, è come la televisione per te“.

Al posto di Mariotto, c’è la possibilità che subentri proprio Costantino Della Gherardesca nella giuria de Il cantante mascherato, anche se la Carlucci sostiene che i contratti non siano ancora stati definiti.

Si assisterà a un nuovo scontro fra i due?

