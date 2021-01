Alessandra Amoroso e Emma Marrone si sono riunite e sono pronte a debuttare con la canzone che le vedrà duettare insieme dopo anni. Come raccontato, è un brano nato per caso, da un’idea di Emma che ha inviato ad Alessandra tramite messaggio. Un progetto che avrebbe fatto felice una fan d’eccezione: Maria De Filippi.

Emma Marrone alla Amoroso: “È la nostra canzone“

Il brano, che uscirà il 15 Gennaio, lega le due artiste in una sorta di “romantico ritorno alle origini”. Secondo quanto riportano le fonti, mentre Emma era a Milano per X Factor, avrebbe deciso di lavorare in studio con Dario Fini e l’aiuto di Davide Petrella, per scrivere appunto Pezzo di cuore.

Più Emma vedeva il brano prendere forma e più rivedeva “una conversazione tra due persone, tra due donne che si vogliono bene” come ha riferito a Tv sorrisi e canzoni. E così facendo Emma ha deciso di inviare il brano ad Alessandra tramite Whatsapp, dicendole “questa è la nostra canzone”.

L’allontanamento delle due cantanti

L’idea di creare un brano insieme, viene riportato, era già nelle menti delle due cantanti e soprattutto anche alimentate dai fan desiderosi di rivederle insieme dopo un momento nel quale Alessandra e Emma si sono allontanate l’una dall’altra; la Amoroso ha infatti dichiarato: “Gradualmente ci siamo allontanate.

Non abbiamo mai litigato, questo va detto, ma è come se la vita ci avesse portato in direzioni opposte”.

Emma ha poi aggiunto: “Forse avevamo bisogno di capire chi eravamo. Alcuni ci sovrapponevano come se fossimo la stessa persona. Ci dicevano che eravamo indistinguibili solo perché venivamo dallo stesso programma e poi, quando ci siamo affermate, ci hanno messe contro”.

La reazione di Maria De Filippi

Quando Maria è venuta a conoscenza del riavvicinamento delle sue pupille, ne sarebbe stata entusiasta. Come ha spiegato Alessandra: “Maria è stata molto contenta di vedere le sue due figlie insieme, vederle cantare, era molto orgogliosa e io sono felice”, riportano le fonti.

Dopotutto, le due cantanti si sono incontrate la prima volta ai provini dell’edizione di Amici, vinta poi da Alessandra, ma le due hanno spiegato di esser subito entrate in ottimi rapporti, merito anche delle stesse origini.

Sanremo: occasione per vederle insieme

Le due artiste hanno poi ammesso che l’idea di poter portare il loro brano a Sanremo 2021 le attrae molto e come ha detto Alessandra: “Ci saremmo andate pure in gara, se fossimo state pronte per presentare il pezzo. Quel palco è ‘il palco’ e quest’anno ancora di più” e in tutta risposta Emma ricorda alla sua amica l’edizione di Sanremo 2012, quando Emma ha vinto con il brano Non è l’inferno, nel quale ha cantato anche Alessandra.

Le artiste continuano dicendo che è un troppo tardi, perché ormai i nomi dei big in gara sono usciti; oltretutto la creazione del brano è stata realizzata in totale segreto, come raccontano loro stesse: “Nemmeno le nostre case discografiche sapevano che stavamo registrando.

Andavamo in studio con il cappuccio, arrivando a 10 minuti di distanza.”

