Venerdì 15 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Fiorella Mannoia esordisce su Rai 1 con uno show che promette grandi emozioni, sorprese ed ospiti illustri. Su Italia 1 prosegue il viaggio tra storia, scienza, natura e mistero di Roberto Giacobbo e il team di Freedom – Oltre il confine. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Fiorella Mannoia conduce questa sera su Rai 1 la prima puntata di La musica che gira intorno, un programma che racconta la musica come colonna sonora della nostra vita.

Grandi personaggi dello spettacolo, della televisione e dello sport si alterneranno alle esibizioni canore con ricordi, racconti e letture circa il mondo della musica e delle emozioni che scatena. Tra gli ospiti attesi Ligabue, Giorgia, De Gregori, Achille Lauro (con il quale la Mannoia ha duettato nella canzone C’est la vie), Venditti ma anche gli attori Marco Giallini, Giorgio Panariello, Ambra Angiolini e molti altri.

Su Rai 2 la serata è dedicata ai medical drama. Alle 21.20 si comincia con la 2ª puntata della 4ª stagione di The Good Doctor che aveva lasciato i telespettatori con il fiato sospeso intitolata In prima linea – 2ª parte.

Dalle 22.05 invece saranno trasmessi 3 nuovi episodi di The Resident.

Con il nuovo Dpcm sono ben 12 le regioni a rischio che potrebbero diventare arancioni (la Lombardia addirittura a rischio zona rossa). Cosa succederà nei prossimi giorni? Come saranno regolamentati gli spostamenti? La scuola subirà un nuovo affondo? Di questo e di molto altro si parlerà questa sera su Rai 3 durante una nuova puntata del talk show dedicato alla politica Titolo V.

I programmi in onda su Mediaset

La serata è dedicata ai misteri giudiziari e ai fatti di cronaca con il consueto appuntamento di Quarto Grado, in onda a partire dalle 21.20 su Rete 4.

Questa sera su Canale 5 va in onda la commedia del 2018 Amici come prima che segna il rinnovato sodalizio tra Massimo Boldi e Christian De Sica che, per l’occasione, è sia interprete che regista.

Stasera Freedom – Oltre il confine ci porterà alla scoperta del Castello di Fumone a Roma, dell’intelligenza animale e di molto altro.

Gli altri

E non è venerdì senza la compagnia di Diego Bianchi, Makkox e gli ospiti di Propaganda Live, indiretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma e come sempre in onda su La7.

Su Rai Movie va in onda il film Eddie the Eagle – Il coraggio della follia che racconta la vera storia di Eddie “The Eagle” Edwards, sciatore britannico che nel 1988 fu il primo atleta a rappresentare l’Inghilterra alle Olimpiadi invernali nel salto con gli sci.

In omaggio al celebre Clint Eastwood questa sera vanno in onda su Iris i film Corda tesa e Un mondo perfetto.