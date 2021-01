Alba Parietti ha raccontato di aver personalmente parlato con Silvio Berlusconi nei giorni del ricovero a Monaco. La showgirl ha descritto la vicenda con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ringraziando l’imprenditore per la profonda amicizia che li lega. Intanto, il leader di Forza Italia è stato dimesso nella giornata di venerdì.

Era stato lui stesso a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute tramite un comunicato. Il ricovero era scattato a seguito di una richiesta di ulteriori accertamenti per patologie cardiache.

Alba Parietti ha parlato con Berlusconi

La showgirl ha raccontato i momenti vissuti all’insegna della forte preoccupazione per le condizioni del leader di Forza Italia, non appena saputo del ricovero di Berlusconi.

Nel suo racconto ha spiegato di non aver voluto disturbare Alberto Zangrillo, medico dell’imprenditore, ascoltando semplicemente le parole rassicuranti dette al tg. A quel punto Alba Parietti ha mandato un messaggio di auguri di pronta guarigione al suo assistente e, dopo pochi minuti ha ricevuto una telefonata proprio da Berlusconi che ha voluto rassicurarla personalmente sulle sue condizioni.

Il rapporto tra la Parietti e Berlusconi

Nel suo post Alba Parietti ha raccontato di come sia stretto il suo rapporto con l’imprenditore, pur non condividendo le stesse idee politiche, sono legati da un legame di profonda amicizia.

“Voglio dirvi questo perché davvero ne vado felice ed orgogliosa. Conosco quest’uomo da circa quarant’anni ho sempre lavorato per lui, non ho mai votato per lui io l’ho sempre detto, ma ci siamo sempre rispettati e il rispetto ha portato affetto. Per imparare a voler bene a qualcuno vuol dire imparare a conoscerne le qualità umane” ha raccontato.

“È stato per tutta la vita il mio datore di lavoro, abbiamo avuto spesso divergenze su questioni politiche e opinioni, mai mi ha fatto pagare il fatto di non parteggiare per lui, sul piano politico o di avere opinioni diverse in proposito …ma ce ne fossero tante , persone come lui. Tutta la mia felicità davvero nel sentire la sua voce sicura e sapere che ci ha tenuto a rassicurarmi personalmente, come avrebbe fatto un amico. Perché, anche se abbiamo avuto spesso visioni diverse, il rispetto alla fine è quello che rende due persone amiche.

Perché voler bene a qualcuno e’ soprattutto portargli rispetto. Mi ha commosso. E davvero io a Silvio voglio bene”.

