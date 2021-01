È un periodo complicato per Matilde Brandi, lasciata per messaggio dal compagno Marco Costantini poche ore fa. La showgirl ed ex gieffina racconta il suo dolore per la separazione ai microfoni di Verissimo spiegando come sia maturata questa crisi. “Mi sarebbe piaciuto che avesse fatto più l’uomo“, ammette.

Matilde Brandi e la crisi con il compagno

È ufficialmente finita la relazione tra Matilde Brandi e il compagno Marco Costantini. I primi segnali di crisi si erano verificati all’uscita della showgirl dalla Casa del Grande Fratello Vip, di cui è stata concorrente.

Sembrerebbe, infatti, che il compagno non avesse accettato appieno la sua scelta di partecipare al reality. Per questo il suo benvenuto alla compagna, una volta fatto ritorno a casa, è stato piuttosto freddo.

Ora, però, si è consumato l’inimmaginabile e l’indesiderabile per Matilde Brandi: è di poche ore fa la notizia che il compagno ha deciso di dire basta. La loro relazione è ufficialmente ai titoli di coda e, come racconta l’ex ballerina, è avvenuto tramite un freddo messaggio telefonico.

A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di quest’oggi, lo sfogo di Matilde Brandi metterà tutte le carte in tavola e farà chiarezza sulle reali ragioni della rottura.

Il messaggio d’addio

L’ex ballerina spiega come sono andate le cose: “È successo che io sono uscita dalla Casa, non vedevo l’ora di riabbracciarlo, ma ho trovato un uomo molto freddo. Ci sono rimasta male, non capivo cosa fosse accaduto. Tra noi c’erano già dei problemi, ma la nostra unione ormai dura da 16 anni. Noi abbiamo passato tante crisi, e lui non aveva piacere che io facessi il GF.

Quando sono arrivata era freddo, io l’ho abbracciato e lì una donna capisce. Ho visto un muro e sinceramente non capivo“.

Sino alla doccia gelata, quel messaggio così gelido che di fatto ha detto fine alla loro longeva storia d’amore: “Quello che mi dispiace è che sono stata io a chiedergli cosa ci fosse, e gli ho chiesto ‘Ma vuoi stare ancora con me?’. Io gliel’ho scritto per messaggio e lui mi ha risposto ‘No’. Lì ci sono rimasta male, non me l’ha detto in faccia“.

“Non lo vedo da 3 mesi“

I rapporti si sono così congelati, con la Brandi che non ha più avuto notizie di lui: “Dopo quel messaggio lui è sparito.

Ora ci sentiamo per le bambine, ma mi sarebbe piaciuto un confronto. Ha detto che secondo lui non stavamo insieme già da prima che io entrassi nella Casa. Ma non è vero. Mi sarebbe piaciuto che avesse fatto più l’uomo e mi avesse detto i motivi per cui non voleva più stare con me“.

E spiega come tra di loro le cose non funzionassero già da tempo: “Noi avevamo già una storia particolare, stavamo insieme ma negli ultimi anni lui ha anche un’altra casa.

Non è più tornato, non lo vedo da 3 mesi“.

Le ragioni della rottura

Al centro della crisi vi sono numerose cause e, una di queste, potrebbe essere la mancata accettazione da parte del compagno della donna che Matilde Brandi realmente è: “Non voglio parlare male di lui, è un padre fantastico. Ma penso di parlare a nome di tante donne: le parole a volte feriscono. Quel ‘No’ mi ha ferito, un ‘no’ e basta. Io ho sempre lottato per la famiglia. Mi sono sempre sentita non giusta, sbagli come parli, come ti vesti, cosa dici.

Sempre una donna sbagliata. Non voglio più…“.

E, infine, ammette: “Mi sarebbe piaciuto essere come lui voleva, però vabbè le storie finiscono, ma forse doveva andare così. Negli anni non abbiamo mai avuto questa forza“.

