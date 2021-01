Matilde Brandi si è separata dal compagno. Negli scorsi mesi l’abbiamo sentite raccontare di un periodo di crisi con il compagno, ma ora la notizia è ufficiale. A raccontarlo è stata lei stessa, nella puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 16 gennaio 2021.

Anni difficili per Matilde Brandi

Recentemente l’abbiamo vista partecipare al GF Vip 5, dove ha tirato fuori le unghie e la voce nel corso di liti con alcuni coinquilini. Tuttavia, sappiamo anche che gli ultimi anni sono stati davvero complessi per Matilde Brandi, ballerina, show girl e attrice, in tv da quasi trent’anni.

Nel 2019 ha perso la sua amata madre, dopo aver vissuto con immenso dolore il progredire della sua malattia, l’Alzheimer. Nemmeno un anno fa, ha invece perso il padre, altro pilastro fondamentale nella vita della conduttrice.

La recente scelta di partecipare al GF Vip, infine, sembrerebbe non aver incontrato il favore del compagno, Marco Costantini. Commercialista e docente universitario, sembra essere così riservato da non avere nemmeno un profilo sui social.

Matilde e Costantini: una crisi iniziata in estate

Ai più attenti non sarà sicuramente sfuggito il totale silenzio da parte di Marco Costantini, durante il periodo passato dalla compagna nella “Casa più spiata d’Italia”.

Per lei nessuna visita a sorpresa e nessun videomessaggio, nemmeno una letterina. Appena uscita, era stata proprio Matilde a parlare pubblicamente della loro relazione. Al settimanale Nuovo, aveva infatti raccontato di essere nel bel mezzo di una crisi di coppia. Già allora, la Brandi parlava del possibile futuro delle figlie in caso di una loro separazione, ma non sembrava voler gettare la spugna, ammettendo di voler compiere ogni tentativo necessario a salvare la relazione.

Le sue buone intenzioni non sembrano purtroppo essere bastate. Nel corso dell’intervista a Verissimo Matilde ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con Marco Costantini. Non avrebbe però aspettato la messa in onda della trasmissione, per comunicare la triste notizia ai fan. Nelle scorse ore, infatti, sul suo profilo Instagram è comparso un post che non lascia spazio a dubbi: “Le storie d’amore spesso finiscono anche se non vorremmo mai!”

“Ho trovato un uomo freddo”: lasciata per messaggio

Matilde ha scelto uno dei salotti televisivi più amati d’Italia, per raccontare l’ultimo periodo della sua ormai naufragata relazione.

L’ex gieffina dice di aver capito di non essere mai stata davvero amata, nonostante i quasi 20 anni passati insieme a Costantini e la nascita, nel 2006, delle loro figlie gemelle. Sull’ormai ex compagno ha detto: “Ho trovato un uomo freddo”, non capace di accoglierla come avrebbe desiderato, all’uscita dal GF. Il suo dispiacere si fa ancora più grande, quando racconta di come è stato messo un punto alla loro storia. Matilde si è, infatti, vista costretta a “chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me”.

Un secco “No” in risposta e nessun confronto faccia a faccia sarebbero i fattori che più hanno lasciato la donna sconvolta.

Silvia Toffanin le ha poi chiesto se questa decisione conclusiva potesse essere stata dettata dalla presenza di una nuova donna nel cuore di Costantini. “Gli ho fatto la domanda, non ha negato” ha ammesso la Brandi, sostenendo di non essersi mai sentita accettata da lui.

I sogni per il futuro di Matilde Brandi

Stando a quanto dichiarato da Matilde ancor prima che la loro relazione finisse, ora le quattordicenni Aurora e Sofia staranno con lei. La showgirl ha rinunciato alla carriera per loro e ha dichiarato di sentirsi una loro coetanea.

Non sembra, infine, voler rinunciare all’amore in futuro. Ora che è consapevole di ciò che più le è mancato in questi anni, spera di poter trovare un uomo capace di amarla davvero e che sia disposto ad apprezzarla esattamente così com’è. Per Matilde la vita ricomincia, a 51 anni.

Approfondisci

TUTTO su Matilde Brandi

Matilde Brandi in crisi di coppia e potrebbe essere colpa del GF Vip: le sue parole

GF Vip, Matilde Brandi in lacrime ricorda i genitori: “Ci sono sempre”