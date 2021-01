Cosa ci aspetta stasera in tv? Come ogni martedì, tanti approfondimenti su attualità e politica. Su Rai 2 invece si lascerà spazio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Nella Francia degli anni ’40 occupata dai nazisti, due giovani fratelli di origini ebrea intraprendono un incredibile viaggio alla ricerca di un luogo sicuro, la cosiddetta ‘terra libera’. È questa la storia che racconterà Un sacchetto di biglie, il film in onda questa sera su Rai 1, a partire dalle 21.25.

Con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Paolo Tramezzani e le interviste da bordo campo di Fabrizio Tumbarello, questa sera su Rai 2 sarà trasmessa la partita di Coppa Italia Roma – Spezia.

La crisi di governo aperta da Matteo Renzi porterà ad una nuova maggioranza? Ad un governo di transizione? O al voto prima dell’estate? Sono queste le domande a cui si cercherà di dare una risposta questa sera su Rai 3 insieme a Bianca Berlinguer, nel corso del suo programma di approfondimento sull’attualità e la politica #cartabianca.

I programmi in onda sui canali Mediaset

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro. Il programma di Mario Giordano si occuperà inevitabilmente della crisi di governo in corso ma tornerà anche sulle inchieste come quelle del ‘caso Zambon’, del piano pandemico scomparso. Ampio spazio sarà dato anche alla crisi economica e alle storie di chi, come molti, sta facendo i conti con il lavoro che non c’è e le aziende che chiudono.

Canale 5 presenta una nuova puntata di Viaggio nella Grande Bellezza.

Questa sera Cesare Bocci ci accompagnerà alla scoperta di Leonardo Da Vinci e del rinascimento italiano.

Su Italia 1 va in onda il film Rampage – Furia animale. George, un gorilla silverback estremamente gentile ed intelligente, subisce un rischioso esperimento genetico che lo trasforma in un’enorme ed aggressiva creatura. Davis Okoye, il primatologo che l’ha cresciuto, scopre suo malgrado che altri animali hanno subito le medesime catastrofiche conseguenze. Okoye sarà costretto a fare squadra con uno screditato ingegnere genetico per cercare un antidoto e per cercare di salvare il suo vecchio amico primate.

Gli altri

Domenica 17 gennaio ha intervistato il neo presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio con una diretta su La7. Questa sera Giovanni Floris torna con una nuova puntata del suo programma diMartedì.

Su Rai 4 va in onda il film Jungle. Daniel Radcliffe è l’interprete che vestirà i panni del giovane esploratore Yossi Ghinsberg per raccontarne la storia vera. Agli inizi degli anni ’80 Yossi si trova in Bolivia per organizzare un viaggio nel cuore della foresta amazzonica. Le cose però non andranno come sperato e l’avventura si trasformerà in un incubo.

Su Rai 5 va in onda il film Nord, un eccentrico road movie in motoslitta attraverso le nevi della Norvegia.

Jomar è un ex sciita professionista che, in seguito ad un esaurimento nervoso, conduce una vita apatica fatta di fumo e alcol. Si disinteressa di tutto, anche del suo lavoro come guardiano di un impianto di risalita. Un giorno scopre di essere padre di un bambino che vive nel nord del paese. La notizia lo sconvolge ma rappresenta l’occasione giusta per dare una svolta alla sua esistenza. Si mette in sella della sua motoslitta, ‘armato’ solamente di 5 litri di alcol, per un viaggio pieno di sorprese bizzarre.

Infine su Cine34 vi segnaliamo La prima cosa bella, film di Paolo Virzì pluripremiato ed acclamato dalla critica che racconta l’amore che unisce 2 fratelli ad una madre (interpretata da Micaela Ramazzotti e Stefania Sandrelli) dalla bellezza e personalità ingombranti.