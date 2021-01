Uscita dal Grande Fratello Vip Cecilia Capriotti è un “diavolo”. A farle perdere le staffe sarebbe stata una persona molto vicina ad una persona a lei davvero molto cara all’interno della casa del Grande Fratello Vip a cui ha voluto indirizzare anche una “cartolina” poco prima della sua eliminazione. Si tratta infatti della tata di Tommaso Zorzi, una persona nota sui social con la quale non correrebbe affatto buon sangue.

Cecilia Capriotti contro la tata di Zorzi

Tutto sarebbe nato con un commento della tata di Zorzi, anche lei di nome Cecilia, che avrebbe sentenziato in maniera poco carina nei confronti dell’età della Capriotti, un tema già affrontato anche all’interno del Grande Fratello Vip.

La Capriotti ha infatti sempre scherzato sulla sua età dicendo di aver avuto “33 anni per 10 anni”, e di averne ora 40 alla luce dei suoi anagrafici 44. Le risate sull’ironia della Capriotti non sarebbero state condivise dalla tata di Zorzi che così avrebbe voluto puntualizzare su Twitter: “Cecilia a sbagliato a 45 anni credo. Quindi è più sorella che mamma, amore“, riferendosi ad un momento in cui la Capriotti, sfogandosi contro la Ruta dopo un’incomprensione, l’aveva definita “sua mamma”.

Il diverbio social tra Cecilia Capriotti e la tata di Tommaso Zorzi. Fonte: Twitter

Filippo Nardi si scaglia contro il GF Vip: leggi cos’è successo

La risposta della Capriotti: “Altri insulti e ti denuncio“

“Impara intanto a scrivere in italiano – ha immediatamente ribattuto la Capriotti su Twitter una volta uscita dalla casa e controllato probabilmente le notifiche sui social, accorgendosi della frecciatina – Vergognati per ciò che scrivi. Quando uscirà Tommaso gli racconterò tutto e spero che ti insegni un po’ di educazione.

Altri insulti e ti denuncio“. Una risposta di tutto punto che ha inevitabilmente aizzato un pullulare di commenti al di sotto del tweet tra chi spalleggia per Cecilia e chi invece, si è esposto a favore della tata. “Neanche noi vediamo l’ora che tu gli racconterai come sei andata contro la sua Ceci, insultandola perché non sa esprimersi in italiano visto che è straniera. Che volgave“.

Approfondisci

TUTTO sul GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, parla il marito di Stefania Orlando: “Andrea Roncato ha detto cattiverie gratuite”

GF Vip, Stefania Orlando sta male dopo la serata: “Mi sembra di morire”