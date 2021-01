Momento difficile nella Casa del GF Vip per Stefania Orlando, reduce dal tentativo di abbandonare il reality dopo la notizia del prolungamento dello show. La concorrente non si è alzata dal letto dopo la serata, e ha rivelato ai coinquilini di non sentirsi bene. “Mi sembra di morire“, ha detto apertamente a Giulia Salemi che cercava di sostenerla. Poco dopo, Maria Teresa Ruta è entrata nella stanza e le ha offerto il suo aiuto.

Stefania Orlando al GF Vip: “Mi sembra di morire“

La serata di divertimento dentro le mura del GF Vip, tra musica e qualche bicchiere di troppo, sembra essere stata piuttosto pesante per Stefania Orlando che ha risentito degli effetti dell’alcol e ha preferito riposare nel suo letto per riprendersi.

Giulia Salemi l’ha sostenuta dopo il malessere, mentre la coinquilina si chiedeva “Mi passerà?“. Alcuni si sono preoccupati nel sentirla dire di star male, ma pian piano le cose si sarebbero sistemate e il “crollo” sarebbe ormai acqua passata. Complice il supporto costante di Maria Teresa Ruta e la verve di Tommaso Zorzi.

L’intervento di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta si è precipitata nella stanza, parlando a lungo con Stefania Orlando per aiutarla ad alzarsi.

Un supporto materno che è piaciuto molto anche ai telespettatori, che non hanno fatto a meno di notare la dolcezza con cui la conduttrice si è presa cura della coinquilina.

“Quando hai fame me lo dici – ha detto alla Orlando, rassicurandola dopo il suo pensiero di andare in ospedale per accertamenti –, ti faccio la minestrina stasera, ho tenuto da parte un po’ di brodo, ho la pastina, mi imbosco la roba manco me la dovessi mangiare io… Non hai niente amore“.

Il grande ritorno di Stefania Orlando

Dopo aver riposato per tutto il giorno, Stefania Orlando è tornata in scena più spumeggiante di prima, con un buongiorno frizzante ai coinquilini e una rivelazione sulla decisione presa dopo la notte trascorsa alle prese con i postumi di una leggera sbornia.

“Un po’ di divertimento ci sta, ma non pensavo… Mai più nella vita, 3 bicchieri, io non sono abituata, vedi che poi… Mai più“.

Stefania Orlando si è ripromessa di non toccare più “neanche un goccetto”, neppure un aperitivo.

