Cosa ci aspetta oggi in tv? Questa sera la Rai vince facile con 2 appuntamenti seguitissimi. Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 6, su Rai 2 la Coppa Italia. Intanto Mediaset è alle prese con un restyling dei palinsesti. Dopo l’annuncio della cancellazione della soap, Canale 5 ci ripensa e manda in onda 3 nuovi episodi di DayDreamer – Le ali del sogno. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Continua il successo della fiction Rai che la scorsa settimana ha conquistato il 22.4% di share.

Questa sera, partire dalle 21.25, su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6. Monica viene accusata di omicidio e sospesa dall’ospedale per aver causato la morte di un suo paziente. Nico e Suor Angela sono decisi a scoprire la verità mentre tutto il convento si stringe intorno a lei. Intanto tra Erasmo e Ginevra c’è sempre più sintonia. Scatterà la scintilla tra i due?

Su Rai 2 ancora calcio e, a partire dalle 21.05, si disputerà il match degli ottavi di finale di Coppa Italia Lazio – Parma.

A 6 giorni dalla Giornata della Memoria, Rai 3 propone in prima visione assoluta il film Il disertore. Nell’estate del 1944, l’ultima prima della fine della guerra, un soldato della Wehrmacht si ritroverà a mettere in dubbio le ragioni del conflitto. Seguire la coscienza o dimostrare obbedienza verso la patria?

I programmi in onda su Mediaset

Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e rovescio questa sera su Rete 4.

Il palinsesto di Canale 5 è in subbuglio. Prima cancella la serie con Can Yaman e Demet Özdemir in favore della messa in onda del film di Ficarra e Picone Ora legale.

Visti gli ascolti bassi, che la scorsa settimana hanno raggiunto appena il 9.2% di share, Mediaset aveva annunciato il dietrofront e l’eliminazione della soap turca dal prime-time. Forse merito della rivolta dei fans, diversamente da quanto annunciato solo pochi giorni fa, DayDreamer – Le ali del sogno torna sulla Guida TV Mediaset. A partire dalle 21.43 andranno in onda 3 nuovi episodi.

Su Italia 1 inizia questa sera la nuova stagione de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

La nuova edizione, girata in una villa alle porte della Capitale, sarà condotta dal comico Andrea Pucci e Francesca Cipriani, prima vincitrice del programma nato nel 2006. A contendersi il titolo ci saranno 8 coppie: 5 di pupe e secchioni e 3 di viceversa.

Sugli altri canali

Come ogni giovedì, su La7 Corrado Formigli conduce PiazzaPulita.

Su Rai Movie va in onda il film Il diritto di uccidere. Il colonnello dell’esercito inglese Katherine Powell (Helen Mirren), incaricata di dirigere una delicata operazione internazionale, si troverà affrontare un enorme dilemma morale.

Deve far esplodere degli ordigni per fermare una cellula terroristica in Kenya ma potrebbero esserci anche dei civili. Che fare?

Tratto da una storia vera, questa sera su Iris va in onda il film La tempesta perfetta con George Clooney e Mark Wahlberg.

Infine su Cine34 andrà in onda Sing Sing, commedia a 2 episodi con Adriano Celentano ed Enrico Montesano.