Giorgia Giacobetti è la figlia di Valeria Fabrizi e Tata Giacobetti: anche lei ha seguito le orme dei genitori entrando nel mondo dello spettacolo da dietro le quinte.

Giorgia Giacobetti, una vita dedicata al lavoro

Nata dal grande amore fra l’attrice Valeria Fabrizi e il cantante del Quartetto Cetra Tata Giacobetti, Giorgia è una figlia d’arte: infatti dai genitori ha ereditato la passione per il mondo dello spettacolo e per le tecniche di comunicazione che fanno da sfondo prima ai suoi studi universitari e poi alla sua vita professionale. Il suo talento viene notato da Maurizio Costanzo che nel 1989 le affida il ruolo di responsabile del settore spettacolo per il Maurizio Costanzo Show, mansione che ricopre per 12 anni.

Dopo quest’esperienza, il 2005 è l’anno in cui Giorgia decide di fondare un’agenzia di comunicazione tutta sua, la Giorgia Giacobetti Comunicazione.

Valeria Fabrizi: un’attrice per mamma

Il successo professionale sembra dunque essere un marchio di famiglia: Valeria Fabrizi gode di una gloriosa carriera che tuttora intrattiene i telespettatori grazie al ruolo di Suor Costanza nella fiction Che Dio ci aiuti.



Al di là delle soddisfazioni lavorative, sul piano privato Valeria Fabrizi non ha avuto sempre vita facile ma ha potuto contare sull’affetto della figlia. Infatti è stata proprio Giorgia a spronare la mamma a tornare sul set dopo un lungo periodo lontana dai riflettori, un momento di pausa dovuto ad un terribile lutto. Anche dal profilo Instagram di Giorgia emerge il forte legame fra madre e figlia: Giorgia Giacobetti è spesso ritratta al fianco della mamma Valeria Fabrizi in occasione di eventi o di riprese sul set e non mancano dediche amorevoli.

Valeria Fabrizi e Giorgia Giacobetti. Fonte: Instagram

Approfondisci

Leni Klum: chi è la figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum che segue le orme della mamma

Maria Cristina Maccà: la “figlia di Fantozzi” in crisi, non ha più lavoro

Guenda Goria: chi è la figlia di Maria Teresa Ruta? Biografia e carriera