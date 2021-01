Notte di paura per Serena Enardu, la showgirl si è ritrovata l’auto bruciata (per la seconda volta). Il suv Land Rover era parcheggiato vicino la sua abitazione a Quarto Sant’Elena. L’ex Uomini&Donne ha commentato la vicenda con una serie di Instagram Stories, rassicurando che sia lei sia suo figlio stanno bene.

Incendiata l’auto di Serena Enardu

A riportare la notizia è stata l’Ansa, riferendo che le fiamme sono divampate intorno alle 22.30 di sabato sera. L’auto, un Land Rover bianco è stato dato alle fiamme dopo essere stato coperto di liquido infiammabile.

Si tratta dunque di incendio doloso ma, al momento, non c’è traccia del responsabile, chiunque sia stato è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Quarto. Al momento le indagini sono in corso. Lo scorso agosto era capitato un episodio simile, da giorni sia Serena sia la sorella gemella Elga erano sommerse da messaggi di odio e minacce dopo i video postati con la torta di compleanno con la svastica.

Il commento di Serena Enardu

La showgirl è intervenuta in merito alla vicenda con una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

“Buona domenica, mi piacerebbe iniziare dicendo che notte di fuoco però c’è poco da ridere” inizia così la Enardu, ringraziando tutti coloro che le hanno scritto in queste ore. “Volevo dirvi che io e Tommaso stiamo bene, che quello che è successo mi lascia senza parole ma sono consapevole che nel mondo ci sono persone brutte, miserabili, ignobili che arrivano a fare un gesto così meschino”.

“Adesso chi deve indagare sta indagando, noi la supereremo, mi rivolgo di nuovo alle persone che vivono in zona e hanno telecamere di sorveglianza per poter fornire, anche in anonimato, delle prove.

Ve ne sarei grata. Vi ringrazio di cuore per l’affetto e il sostegno, tutto a posto, the show must go on”.

