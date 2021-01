Non c’è pace per Stefania Orlando. Lei chiusa dentro la Casa del Grande Fratello vip, totalmente ignara di quello che accade fuori, mentre continuano gli attacchi di Andrea Roncato e la difesa del marito della showgirl Simone Gianlorenzi.

L’ultimo attacco di Andrea Roncato

Qualche giorno fa, un duro commento su Instagram da Andrea Roncato avrebbe stupito notevolmente i fan: “Sono una persona buona ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi inca**o. Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi“.

Il commento, riportato da diversi giornali, ha lasciato sgomenti i fan che continuano a lamentarsi sul suo profilo Instagram di diversi commenti cancellati perché a supporto di Stefania Orlando.

Eleonora Giorgi su Andrea Roncato

In ogni caso le vere ultime novità arrivano dallo studio di Live Non è la d’Urso dove si parla proprio della situazione anche con Simone Gianlorenzi, invitato in studio. Tra gli opinionisti alla “corte” di Barbara d’Urso c’è anche Eleonora Giorgi che rivela di aver parlato proprio con Andrea Roncato: “Io l’ho chiamato poco fa.

Andrea non è la persona che abitualmente conosciamo. È veramente sconvolto, io credo che le conseguenze di tutti questi confusi, diversi messaggi, siano una valanga di hater e non credo che Andrea sia abituato ai social. È proprio flippato, è disperato, si è pentito“.

Le parole di Simone Gianlorenzi

Il marito di Stefania Orlando rivela di averla sentita al telefono, con il permesso della trasmissione, in vista del nuovo prolungamento del programma.

Simone Gianlorenzi dice di averla sentita stanca, e anche provata dagli ultimi sviluppi. Lui però le ha detto che fuori ha moltissimi fan, come mostrano i social che l’hanno eletta regina di questo Gf, e che molti attaccano anche l’ex Andrea Roncato. Proprio su Andrea Roncato dice: “Quando finisce una storia, le colpe stanno sempre nel mezzo. È sempre giusto sentire entrambe le campane. Quello che non mi piace di questa situazione è che queste campane si stiano ascoltando pubblicamente e a distanza, quando probabilmente basterebbe andare a cena una sera, noi quattro insieme“, conclude lui, distensivo.

