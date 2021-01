Una nuova bufera si abbatte tra le mura del Grande Fratello Vip, nel mirino le frasi di Dayane Mello sul coinquilino Tommaso Zorzi. Sul web scoppia la polemica e c’è chi auspica un sonoro provvedimento – su tutti la squalifica – dopo le forti dichiarazioni della concorrente.

Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: “Ha problemi mentali“

Nella Casa del GF Vip si consuma l’ennesima pagina di attriti, protagonista una inferocita Dayane Mello che attacca gli autori sul presunto atteggiamento di favore nei confronti di un altro concorrente: Tommaso Zorzi.

Le parole della modella, prontamente intercettate dal vigile occhio delle telecamere, hanno innescato un’ondata di polemiche sui social e parte del pubblico ne chiede l’espulsione.

Lo sfogo della gieffina è arrivato durante una chiacchierata con le coinquiline in cucina, in risposta alla loro domanda sul motivo della sua rabbia.

“Veramente, inizio a fare io la ribelle adesso, la malata mentale, così vedono. Sono inc****ta. Sono inc****ta perché è una serata in cui mettono la musica per fare felici gli altri e se ne fot**no di noi. Solo perché ha crisi d’ansia e ha i suoi problemi mentali e noi siamo qua come dei rinc****oniti, quindi non mi va bene.

È una festa ed è un sabato, deve essere festa e musica per tutti, allora uno si sente male e gli altri sti ca**i, perché è Tommaso Zorzi“.

Guarda il video:

Dayane Mello, chiesta la squalifica

La reazione del popolo dei social non si è fatta attendere, e ora sono in tanti a chiedere che gli autori prendano seri provvedimenti contro l’inquilina della Casa più spiata d’Italia.

Su Twitter la polemica è esplosa con richieste di squalifica e critiche alla condotta della concorrente, e anche Gabriele Parpiglia ha espresso il suo punto di vista sull’accaduto con un tweet: “La frase di Dayane Mello rivolta a Tommaso Zorzi ‘malato mentale’ é grave tanto quanto le offese di Nardi. Che non giustifichino il tutto dicendo ‘ma è straniera’ #gfvip“.

L’ultimo severo provvedimento adottato nel reality riguarda la squalifica di Filippo Nardi, pochi giorno dopo il suo trionfale ingresso come concorrente, a margine delle parole spese contro Maria Teresa Ruta tra le mura di Cinecittà.

Approfondisci

TUTTO SUL GF VIP

TUTTO SU DAYANE MELLO

TUTTO SU TOMMASO ZORZI