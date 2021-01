Dopo gli appelli della famiglia per ritrovarla, scomparsa da Reggello (Firenze) il 14 gennaio scorso, la 16enne Selena Jennifer è stata ritrovata. Sulla pagina Facebook di Chi l’ha visto?, che ha seguito il caso, l’importante aggiornamento che mette la parola “fine” a giorni di apprensione sulle sorti della minorenne che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe allontanata insieme a una ragazza conosciuta su TikTok. Lo stesso social network finito al centro delle cronache dopo il caso della piccola Antonella, morta a 10 anni per gli esiti di una presunta terribile “sfida” online di resistenza a una prova di soffocamento.

Ritrovata la 16enne scomparsa da Reggello

È stata rintracciata Selena Jennifer, la ragazza di 16 anni che risultava scomparsa dal 14 gennaio scorso in provincia di Firenze, a Reggello, dopo quella che, a detta della famiglia, sarebbe stata una fuga con una persona conosciuta sul social TikTok.

L’annuncio sull’epilogo positivo del caso è stato diffuso dalla trasmissione Chi l’ha visto?, con una breve nota su Facebook che sembra chiudere una vicenda che ha suscitato grande apprensione.

“Ritrovata, sta bene, la ragazza di 16 anni scomparsa il 14 gennaio da Firenze“.

Secondo l’aggiornamento del programma di Federica Sciarelli, a comunicare la notizia del ritrovamento sarebbe stato il padre della 16enne, che aveva pubblicato per lei un appello sul sito del programma.

Rintracciata dai carabinieri in Piemonte

Bologna, Verona, Torino: queste alcune delle presunte tappe che la minorenne avrebbe raggiunto in treno con l’amica conosciuta sui social, una influencer, secondo quanto riporta Repubblica, che per la madre della 16enne potrebbe averla “plagiata” e convinta a seguirla in una fuga durata diversi giorni.

Stando alle indiscrezioni sul ritrovamento trapelate poche ore fa, i carabinieri avrebbero rintracciato la minorenne proprio nel Torinese, e il papà l’avrebbe raggiunta per riportarla a casa.

La giovane, riporta ancora lo stesso quotidiano (secondo cui l’amica incontrata via TikTok sarebbe tornata nella sua abitazione, a Pisa, poche ore prima di lei), sarebbe stata trovata dai militari a Pinerolo.