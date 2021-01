Un dramma nel dramma nelle vite dei famigliari di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi spariti a Bolzano.

È infatti morta la madre di Laura Perselli, di 96 anni: la donna non aveva mai saputo della scomparsa della figlia, e non l’ha potuta vedere un’ultima volta prima di morire.

Morta senza sapere della scomparsa della figlia

Vista la sua avanzata età, i suoi cari avevano deciso di non dirle che l’amata figlia e il genero erano scomparsi nel nulla, né, successivamente, che il nipote era stato accusato di aver ucciso i genitori.

Così la donna non aveva più ricevuto visite di Laura, ritenendo che ciò era dovuto alle precauzioni da Covid più che a qualsiasi altro motivo. D’altronde la donna era stata ricoverata in ospedale di recente e vi era uscita proprio nei giorni della scomparsa, per cui le sue condizioni di salute erano fragili.

Coppia scomparsa a Bolzano: proseguono le ricerche

Per Peter Neumair e Laura Perelli, ormai, non si parla più di scomparsa ma di omicidio e le indagini sono totalmente orientate alla ricerca di due corpi.Per ora, l’ipotesi più probabile è che siano stati gettati dal ponte sul quale sono state rinvenute tracce di sangue appartenenti all’uomo.

Non è dello stesso identico avviso Gunther Neumair, fratello di Peter, che ai microfoni di Mattino Cinque ha detto: “Il fiume può essere anche un depistaggio, ci sono tanti posti in Alto Adige”.

Benno Neumair indagato per omicidio

Le ricerche proseguono senza sosta e si suppone che presto ci potrebbero essere novità. Il ritrovamento dei corpi potrebbe far fare un balzo in avanti nelle indagini, fornendo maggiori elementi sulla causa della morte e, si spera, sull’identità dell’assassino.

Per ora tutti i sospetti si concentrano sull’unico indagato principale per omicidio, Benno Neumair, figlio della coppia. Su di lui pesano le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. L’uomo si dichiara innocente ed è per ora a piede libero: non è ancora stato individuato un movente preciso, anche se si ipotizza che dietro al duplice omicidio ci potrebbero essere disaccordi di tipo economico tra i genitori e il figlio.

