Il Grande Fratello vip torna a far discutere. E ad arrabbiarsi, come spesso accade, sono le persone fuori. Questa volta a minacciare di ricorrere agli avvocati è Francesco Monte, anche lui ex concorrente, citato durante una lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.

La lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Il Gf è alle sue battute finali e nella scorsa puntata gli stessi concorrenti hanno deciso chi mandare al ballottaggio per essere il primo finalista uomo del reality. Tommaso Zorzi è il grande escluso e le motivazioni dietro la scelta di Giulia Salemi lo hanno particolarmente scosso.

Tra i due scoppia una lite che va oltre i nominati della settimana, ma entra nel merito del loro rapporto. I due hanno un passato di amicizia, sembra, a sentirli parlare, non molto profonda. Alla fine si arriva anche a toccare l’argomento Francesco Monte, ex proprio di Giulia Salemi. “Tu eri fidanzata con una persona con cui non ci stavamo simpatici. Quando stavi con lui non ti ho mai vista. Io non mai parlato di te via social, avevo solo commentato una cosa che aveva detto lui.

Tu stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me“, spiega Tommaso facendo riferimento proprio a Francesco Mone. “Se tu tieni a una persona, cerchi di supportarla a prescindere da con chi sta“, replica Giulia, senza però riuscire a far muovere di un passo Zorzi.

La reazione di Francesco Monte

Nella Casa viene appena citato, ma ci sente benissimo. Lo scambio di battute non sfugge a Francesco Monte che aveva già più volte chiesto di essere tenuto fuori dalle conversazioni all’interno del Gf e arriva anche la replica, questa volta via social.

“Per emergere è necessario impegno, lavoro, fatica, sacrifici, ingoiare anche tante cose che non corrispondono al vero e soprattutto, chi si fa i ca… suoi campa cent’anni. I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che a quanto pare le nuove generazioni non hanno avuto. A tutto c’è un limite, see you soon. Ecco il mio indizio: grande scalinata e portone marrone“, scrive facendo riferimento alle aule di tribunale. “La legge è uguale per tutti“, conclude.

