Ha preso il via il nuovo programma di Rai 2, La Caserma, un reality sulla falsa riga de Il Collegio che punta ad appassionare milioni di telespettatori. Come nel fortunato show commentato da Giancarlo Magalli, in scena vanno alcuni giovani ragazzi tra i 18 e i 22, questa volta istruiti da veri e propri militari in attività fisiche da esercito. Tra di loro, si sta mettendo in mostra anche l’istruttore Simone Cadamuro.

Chi è Simone Cadamuro de La Caserma

Come per ogni nuovo programma, il pubblico sta iniziando a conoscere i suoi protagonisti: non solo le reclute, 21 ragazzi da tutta Italia che hanno deciso di mettersi alla prova, ma anche coloro che sono chiamati ad “educarli”, in maniera decisamente più fisica e rigorosa rispetto al programma “parente” del Collegio.

Come Simone Cadamuro, ex militare originario del Veneto; dalle informazioni che emergono su di lui, attualmente Cadamuro lavorerebbe per un’azienda che produce vetro.

Il defender di Simone Cadamuro, istruttore de La Caserma

Riguardo a interessi e hobby, basta dare uno sguardo al suo profilo Instagram per scoprire che Simone Cadamuro adora il suo Defender, suv che è più e più volte protagonista dei suoi scatti.

Molti di questi, inoltre, testimoniano la passione di Simone Cadamuro per la neve e le escursioni. Non mancano riferimenti a medaglie vinte, al suo passato e dedizione per l’esercito e anche ad alcuni gatti.

La Caserma, chi sono gli altri istruttori

Simone Cadamuro è uno dei 6 protagonisti del programma La Caserma. A guidarli, c’è il Presidente dell’Associazione Nazionale Incursori dell’esercito Renato Daretti: l’istruttore capo de La Caserma e un tempo Luogotenente del 9° Reggimento d’assalto paracadutisti Col Moschin di Livorno, è anche colui che, in qualità di presidente del corso per Advanced Training Solutions, ha allenato Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano.

Già dalle prime puntate si è fatta notare l’allenatrice militare e atleta della Spartan Race Deborah Colucci; lucana d’origine, ha messo subito in riga le prime ragazze arrivate alla Caserma.

Attivissimo anche il 42enne Salvatore Rossi, personal trainer e insegnante di Tactical Survival Ju Jitsu ed esperto di ostacoli, alcuni dei quali già affrontati nelle prime puntate. Gli altri istruttori de La Caserma sono Germano Capriotti, già al fianco di Daretti in passato, e Giovanni Rossi, ma di quest’ultimo ci sono poche informazioni al momento.

Salvatore Rossi e Simone Cadamuro ne la Caserma

Le prime reclute de La Caserma

Detto degli istruttori, il pubblico di Rai 2 sta facendo conoscenza anche con i primi ragazzi appartenenti alla generazione Z, i cosiddetti post-millenials. I primi a varcare i cancelli della Caserma di Levico sono stati il 22enne impiegato Alessandro Badinelli, l’istruttrice di Yoga Alice Paniccia, Antonio Gennarelli originario di Cercola, ma anche l’influencer 18enne George Ciupilan, la modella brianzola Linda Mauri e lo studente Luca Ferrettini.

Le altre reclute del primo lotto de La Caserma sono: la studentessa romana Elena Santoro, l’attivista LGBTQIAP+ Erika Mattina, e i fratelli Nicholas e William LaPresa, star di Tik Tok, la popolare app al centro di una grave situazione dopo alcune morti sospetti di giovanissimi utenti. Infine, nelle prime puntate si sono viste anche Naomi Akano e Omar Hussain, entrambi studenti, e la receptionist Martina Albertoni.

