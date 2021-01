Dopo una settimana di assenza dallo studio di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone torna con le interviste faccia a faccia. I giorni che l’avevano costretta a condurre da casa causa positività al Covid sono finiti. I pomeriggi insieme alla Bortone tornano in grande stile, con un’emozionante intervista a un’altra collega conduttrice: Lorena Bianchetti.

L’amore per la danza

La lunga chiacchierata tocca numerose tappe della vita di Lorena Bianchetti. Parte dalla danza, sua grande passione, così grande da averla portata a soli 5 anni a fare uno sciopero della fame: i genitori della conduttrice, infatti, dopo aver notato quanto questo amore per il ballo fosse addirittura totalizzante, avevano deciso di cancellarla dal corso di danza.

Lorena non si è arresa e ha lottato con le unghie e con i denti per riavere indietro uno degli amori della sua vita: “Mi ero spenta“, ricorda la Bianchetti. E nel vedere la loro bambina, sempre attiva e sorridente, diventare triste e cupa, mamma e papà Bianchetti hanno ceduto al desiderio di danzare della figlia.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

“L’umanità delle persone si rivela anche quando devono subire un rifiuto“, così Serena Bortone ricorda Fabrizio Frizzi.

“Questa citazione racconta Fabrizio” vuole aggiungere la Bianchetti, che ha lo ha conosciuto e da cui è stata consigliata. In quegli anni, infatti, Lorena era stata presa sia per La Corrida, condotta da Corrado, sia per Domenica In con Frizzi. Indecisa sulla strada da prendere, la Bianchetti si era rivolta proprio a Fabrizio per avere un consiglio da professionista. E da professionista si comportò il conduttore, scomparso nel 2018. “Lui mi disse -racconta Lorena Bianchetti parlando di Frizzi- qui da me, nel cast, ci sono già diverse persone, saresti una delle tante.

Da Corrado saresti da sola, io ti consiglio di andare da Corrado“.

L’incontro con il marito Bernardo

I toni della chiacchierata cambiano quando si parla d’amore. Non è nata come una storia da favola e lo conferma la stessa Lorena: “Io non mi volevo sposare nella vita. Non era nei miei progetti, perché alla fine stavo bene. Avevo le mie amiche, il mio lavoro, viaggiavo in continuazione“. Si aggiunge poi la paura di non riuscire a replicare una famiglia perfetta come quella che avevano creato i genitori della Bianchetti.

Ma “nella vita tutto torna” dice Serena Bortone e Lorena non può che confermare.

“Sembrava un po’ maledetto. Mi spaventai“

Di ritorno a Roma da Parigi, la figlia dell’insegnate di danza di Lorena le propone un incontro con quello che secondo lei era l’uomo perfetto per la conduttrice. “Mi fa vedere una foto -racconta la Bianchetti- E io ho detto ‘no’. Era il classico uomo fascinoso, che sembrava un po’ maledetto, pericolosissimo: uomini da cui scappare. Mi spaventai“. Fuggita dal primo appuntamento al buio, Lorena non riesce però a scampare da quello che sarà il suo futuro marito.

Dopo averle organizzato una seconda cena con Bernardo, la conduttrice si vede costretta ad accettare.

Il primo incontro con Bernardo e la proposta di matrimonio

“Arrivo a questa cena ed ero un muro“: quando lo ha visto, in Lorena non è scattato nulla. “Ci siamo rincontrati– la Bianchetti continua il racconto- abbiamo iniziato a parlare e ho detto ‘è profondo, ha dei sentimenti importanti’. L’amore con lui è nato piano piano“. Al contrario di Lorena, Bernardo è deciso e, come ricorda la giornalista: “Durante le feste di Natale lui mi disse ‘Partiamo per Capodanno?

(…) Bene andiamo a Berlino‘. A Berlino decidemmo di sposarci” conclude sorridendo la Bianchetti.

Lorena Bianchetti insieme al marito Bernardo

La gravidanza inaspettata e la nascita di Estelle

Contro ogni previsione di Lorena, nel 2019 la conduttrice è diventata mamma di Estelle. Una gravidanza inaspettata, arrivata nei 44 anni della Bianchetti: una notizia che, però, ha portato solo gioia nella vita della coppia. “Qual è la cosa più importante che vuoi trasmettere a tua figlia?” è la domanda di chiusura della lunga chiacchierata tra le due conduttrici. Lorena non ha dubbi: “La libertà“.

