Per quale ora sul profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci sono comparse delle storie contro alcuni dei suoi ex coinquilini che con lei hanno condiviso l’esperienza del reality nella casa del Grande Fratello Vip e non solo.

Storie che hanno insospettito immediatamente i seguaci, increduli a vedere quegli “insulti” all’improvviso sul profilo della Gregoraci, rivolti peraltro verso i suoi amici più cari come Enock e Francesco Oppini.

Elisabetta Gregoraci contro tutti

Sul web stanno circolando da un po’ una serie di Instagram stories postate sulla pagina ufficiale di una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del GF Vip, Elisabetta Gregoraci, che proprio di recente ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla sua vita privata.

All’interno della Casa più spiata d’Italia, Elisabetta ha dato modo di far conoscere al pubblico il proprio self control, per questo gli utenti di Instagram hanno evidenziato una certa stranezza nella vicenda, tant’é che i contenuti poco in linea con il profilo della Gregoraci hanno indotto a pensare che l’account potesse essere stato hackerato.



















Dalle storie Instagram del profilo di Elisabetta Gregoraci

Svelato il mistero delle storie della Gregoraci

A quanto pare non si è trattato di hackeraggio: dietro alle storie pubblicate sul profilo della Gregoraci si nasconderebbe qualcun altro.

A darne comunicazione ai follower è proprio Elisabetta Gregoraci che ha svelato l’origine di queste Instagram Stories: “Ragazzi mi è successa una cosa assurda – esordisce la showgirl in un’altra storia di Instagram – Pensavo mi avessero hackerato il profilo… sono Le Iene che mi hanno fatto uno scherzo!“.

Lo scherzo de Le Iene

Dopo il tumulto dei giorni scorsi, dovuto a una battuta inopportuna e infelice da parte del conduttore del GF in diretta nazionale, Elisabetta si mostra sorridente ed auto ironica sui social: pare dunque che abbia accettato di buon grado lo scherzo.

Uno scherzo ben riuscito dato che il web aveva ipotizzato un tentativo di hackeraggio ai danni della showgirl calabrese. Stavolta dunque gli avvocati di Elisabetta Gregoraci non verranno chiamati in causa – e non apriranno una causa – dal momento che dietro a questo scherzo non si celava un pericoloso hacker ma la redazione de Le Iene.

