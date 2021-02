La travagliata 71° edizione del Festival di Sanremo nel mezzo di un’emergenza sanitaria continua a far discutere, ma i futuri concorrenti sono pronti a calcare il palco dell’Ariston, che avrà regole molto ferree approvate dal Cts. Tra questi anche la giovane Madame: ecco chi è la nuova promessa del rap.

Madame: il talento diventato virale sui social

Come riportato dai siti d’informazione, Madame è il nome d’arte di Francesca Galeno. Nata il 16 gennaio 2002, è originaria di Creazzo, paese in provincia di Vicenza. Fin da giovanissima ha sentito una forte attrazione per la musica.

Il debutto nel mondo discografico avviene a soli 16 anni con il singolo Anna, che ottiene un discreto successo e le permette di venire notata.

A farlo è il rapper Eiemgei e successivamente anche dagli Arcade Boys, entrando definitivamente nel mondo della rap italiano. Ma il vero successo di pubblico è avvenuto grazie al singolo Sciccherie, pubblicato nel 2018. A far scoprire il brano al grande pubblico è il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo.

Sulle sue storie Instagram, infatti, il campione portoghese ha spesso utilizzato il brano rap come colonna sonora dei suoi balli, facendo crescere l’interesse verso la giovane artista.

Il video musicale di Sciccherie ha raggiunto fino ad ora oltre 11 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Madame raggiunge il Festival di Sanremo

La giovane rapper ha così l’opportunità di collaborare con grandi nomi della scena rap italiana, tra cui Clementino, Fabri Fibra e Marracash. Lo scorso febbraio ha pubblicato il singolo Baby, che riscuote immediato successo. Madame ha però deciso di puntare più in alto ed è stata selezionata a soli 18 anni per essere una degli artisti big in gara al prossimo Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021.

Madame dovrà competere con artisti che hanno molta più esperienza di lei, ma la giovane rapper può contare sul supporto dei giovanissimi e dei social, che l’hanno lanciata al successo. Il brano che presenterà si chiama Voce. Come dichiarato dalla stessa artista, si tratta di un inno a trovare la propria identità in un mondo sempre più caotico.

*immagine in evidenza: Instagram/Madame