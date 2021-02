Cristiano Malgioglio, 75 anni, è un personaggio che fa discutere per il suo estro e la sua personalità dirompente. Dichiaratamente omosessuale, è riuscito a creare un rapporto di trasparenza con il pubblico che lo segue e in un’intervista di qualche anno fa ha rivelato di avere 3 figli.

Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, il cantante di Mi sono innamorato di tuo marito ha intrattenuto il pubblico di Canale 5 con le sue gag esilaranti che hanno dato tanto da fare ai siti che si occupano di moviola televisiva. Sono famosissimi i meme di Malgioglio rimbalzati da uno smartphone all’altro.

Il dolore per la perdita della mamma

Se da un lato il pubblico è abituato a vedere un Malgioglio folcloristico, il risvolto della medaglia è un uomo dalla forte emotività e sensibilità che non ha mai mancato di palesarsi anche per le sue fragilità. Proprio durante la permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, il cantante ha dichiarato di vivere con angoscia il momento del Natale. Da quando è mancata la mamma, a cui era fortemente legato, non ha più voluto festeggiare questo momento dell’anno.

Gli amori

Nelle varie ospitate televisive, Malgioglio ha raccontato della sua vita sentimentale: dopo la storia d’amore con un marinaio del New Jersey durata 6 anni, il cantante ha ritrovato la serenità grazie ad un ragazzo turco conosciuto ad Istanbul.

I 3 figli a Cuba

In un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, Cristiano ha svelato un risvolto inedito della sua vita legato alla paternità. Da quanto emerge infatti, il paroliere avrebbe adottato a distanza 3 ragazzi cubani: Omara, William e Ricardo. Il cantante ha affermato di essere particolarmente legato a Omara, ma ha a cuore il benessere di tutti e 3.

A tal proposito ha dichiarato: “Le sono molto legato. Seguo anche altre due creature: William e Ricardo. Vivono tutti e tre a Cuba. Sì, ho tre figli a distanza. È stata una scelta che ho fatto tanti anni fa, non l’ho mai pubblicizzata. Ora sono adulti e sono fiero di averli aiutati e crescere. Li ho adottati, ma li considero figli miei. Vado spesso a Cuba per incontrarli“.

Approfondisci

TUTTO su CRISTIANO MALGIOLGIO

Cristiano Malgioglio è felicemente innamorato: la confessione a Verissimo

Festival di Sanremo: Cristiano Malgioglio rifiuta l’invito di Amadeus