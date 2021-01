Eccentrico, esuberante ma segnato anche da una fragilità di fondo che non tutti conoscono. Cristiano Malgioglio si racconta a Verissimo dopo la travolgente esperienza al Grande Fratello Vip. Ma non solo tv: a fargli battere il cuore adesso c’è un ragazzo davvero speciale, come rivela a sorpresa il paroliere.

Cristiano Malgioglio: dal GF Vip a Verissimo

Reduce dall’avventura a Cinecittà, Cristiano Malgioglio si racconta a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Nella Casa del Grande Fratello Vip ha sfoggiato le sue doti più importanti: non solo simpatia ed esuberanza, ma anche un animo profondo segnato da periodi non proprio idilliaci della sua vita.

Star a 360°, il paroliere ha fatto il suo ingresso nella Casa a fine novembre ed è uscito pochi giorni prima del Natale, eliminato al televoto e con grande sgomento dei suoi coinquilini. In mezzo, la sua avventura è stata caratterizzata da momenti positivi ed istanti di fragilità, come quando ha ricordato la tragica scomparsa della madre, in seguito alla quale non ha più festeggiato alcun Natale.

Proprio per riportare sul suo volto il sorriso nel periodo delle feste, la produzione ha invitato il paroliere a rientrare nella Casa pochi giorni dopo l’eliminazione.

Lì ha trovato a sorpresa l’amica Arisa, figura fondamentale della sua vita, che ha speso per lui parole dolcissime.

Dai timori per il Covid al Grande Fratello Vip

Il paroliere si confida a cuore aperto con l’amica Silvia Toffanin, raccontando il difficile anno che ci siamo messi alle spalle: “Sono stato male in questo periodo, questa pandemia mi aveva messo a soqquadro.. il terrore di ammalarmi. Per me è stato terribile, quando era capitato al mio amico Piero Chiambretti ho cominciato ad avere paura“.

Il timore del Covid ha portato anche Malgioglio all’isolamento totale, sino alla chiamata per il Grande Fratello Vip: “Sono stato da solo, gli amici mi facevano la spesa, e me la lasciavano dietro alla porta. Ho passato momenti che non si possono descrivere e quando ho avuto la proposta di fare il Grande Fratello non sapevo cosa fare. Ho accettato perché avevo bisogno di socializzare, di abbracciare delle persone, mi sentivo perso. È stato un miracolo in quei pochi giorni che sono stato dentro, perché ho avuto la fortuna di incontrare i ragazzi, molti così giovani“.

Malgioglio inedito: “Ho avuto una storia durata 6 anni“

Il paroliere, parlando di amore, apre il suo cuore raccontando per la prima volta una love story che aveva intrecciato con un marinaio di origine americana. Una storia inedita, di cui anche Silvia Toffanin viene al corrente proprio oggi: “Non l’ho mai raccontato ma ho avuto una storia bellissima durata 6 anni. Mi ricordo che avevo conosciuto su una nave un marinaio, è scoppiato il colpo di fulmine. Pensa che quando lui era in Italia, io andavo in tutti i posti dove la nave attraccava.

Poi la storia è continuata. Lui è del New Jersey, è stata una storia bellissima, forse sarebbe stata la storia più grande della mia vita“.

La loro romantica storia d’amore è però tramontata, con il marinaio che ha formato una famiglia in America: “Lui si è sposato e ha chiamato suo figlio Cristiano junior. L’ho sentito solo una volta e poi non l’ho più sentito, per la lontananza e il suo lavoro. Ma era di una bellezza incredibile, forse l’amore più grande della mia vita. Ho sempre amato tutto, ci sono state anche storielle, ma mai così intense.

Adesso c’è una bella storia e spero possa continuare“.

Un nuovo amore per Cristiano Malgioglio

Momenti di forte commozione quando il celebre paroliere ricorda l’amata mamma Carla. Il dolore per la sua scomparsa è ancora più vivo che mai, una ferita difficilmente rimarginabile: “Mia madre era il pilastro della mia vita e dopo tutti questi anni quando parlo di lei mi commuovo. Ha incominciato ad apprezzare il mio lavoro dopo che ho vinto Sanremo con la Zanicchi. Poi ho incontrato Mina e da lì la mia carriera è svoltata fino alle stelle“.

L’amore è stato sempre il punto focale della vita di Cristiano Maglioglio: “Io l’unica cosa che desidero è un mondo dove non ci fossero dei pregiudizi, dove un uomo può amare un altro uomo liberamente una donna un’altra donna. L’amore è talmente bello, l’amore può essere anche la carezza, l’abbraccio. L’amore è bellissimo. Io adesso sto vivendo una passione molto bella con un ragazzo turco conosciuto a Istanbul. Parliamo in spagnolo“.

