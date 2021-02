La seconda puntata del Cantante Mascherato ha visto ben due eliminati, il primo reduce da quella precedente, il cui spareggio era rimasto in sospeso a seguito della rinuncia dei Ricchi e Poveri in gara con il Baby Alieno, che si sono visti costretti ad abbandonare la gara in quanto la temperatura all’interno della maschera si era fatta insostenibile.

Il Baby Alieno è tornato in gara e ha sfidato prima la maschera Pecorella, battendola e, successivamente, venendo a sua volta eliminata.

Chi era Pecorella?

La prima vera sorpresa del Cantante Mascherato, è stata l’identità dietro la maschera Pecorella: Alessandra Mussolini.

Reduce dall’esperienza di Ballando con le stelle, ormai la Mussolini si sta lasciando sempre più andare alle discipline dello spettacolo. Felicissima di aver partecipato al Cantante Mascherato, ha detto: “Stavo morendo dal ridere”.

Ad indovinare l’identità di Pecorella è stato Flavio Insinna, che ha messo insieme gli indizi: il primo, l‘uscita da un gruppo importante, che lui ha ricollegato alla politica e il secondo il the, in riferimento al film Un the con Mussolini. A fargli eco era stato anche Costantino Della Gherardesca che ha ricordato come Alessandra Mussolini abbia interpretato una canzone in giapponese scritta da Malgioglio, e il Giappone faceva parte degli indizi.

Inoltre, sempre il conduttore de L’Eredità, ha spiegato di aver avuto conferma alla sua intuizione anche dall’idea del contrasto.

Fuori anche Baby Alieno

Nonostante la vittoria allo spareggio con Pecorella, per il nuovo Baby Alieno l’avventura del Cantante Mascherato si è conclusa in fretta, il tempo della puntata. Tra le varie opzioni dei giudici c’erano Cristina D’Avena e i Jalisse, ma alla fine sono usciti fuori Gigi e Ross.

Il duo comico ha mosso l’alieno da solo, come ha specificato Milly Carlucci.

La scoperta dell’identità di Baby Alieno ha lasciato di stucco Caterina Balivo che ha detto di averli più volti sentiti, cercando di capire se fossero o meno in gara: “Ci siamo sentiti con Flavio e Caterina e abbiamo negato di essere noi” hanno detto in tutta risposta i due.

