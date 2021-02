La seconda puntata del Cantante Mascherato è inziata con la rivelazione tanto attesa: “Che cosa è successo a i Ricchi e Poveri nel baby alieno?” Nel corso della prima puntata infatti il momento clou era stato toccato dall’abbandono del programma da parte della band che non riusciva più a stare dentro la maschera.

Nel corso della settimana si è parlato di malore ma, come anticipato da Alberto Dandolo su Oggi, le cose sono andate leggermente in modo diverso. Intanto il Baby Alieno è tornato in scena con un nuovo “ospite” al suo interno.

Il racconto dei Ricchi e Poveri

La band, in collegamento a distanza, ha raccontato che cosa è successo nel corso della scorsa puntata. Non si è trattato propriamente di un malore, bensì di mancanza di ossigeno; come loro stessi hanno raccontato: “Come un ascensore che si rompe d’estate, un caldo da morire. (…) Ci siamo ingarbugliati la dentro“.

Nella discussione è intervenuto Francesco Facchinetti che ha chiesto: “Come mai avevate la felpa dentro un baby alieno a 1700 gradi?” tra le risate generali, i Ricchi e Poveri hanno risposto: “Avremmo dovuto già dire che avevamo caldo, però ci siamo detti questi dobbiamo mettere e questa metteremo.

(…) Ci mancava il berretto da montagna e poi eravamo apposto“.

“Io li sono andati a salutare, erano stravolti… tutti bagnati” ha raccontato poco dopo Flavio Insinna, cercando di indovinare il nuovo concorrente (o i nuovi) dentro il Baby Alieno.

Le precisazioni di Milly Carlucci

La padrona di casa, Milly Carlucci, ha voluto precisare che non c’era rischio di contagio nell’estrema vicinanza all’interno della maschera: “Chiariamo che loro avevano fatto il tampone, è un matrimonio a 4 sono conviventi“.

“Ci siamo divertiti” hanno poi concluso i Ricchi e Poveri, guardando Baby Alieno tornare in pista.

Baby Alieno VS Pecorella

“E con questo ci siamo rovinati del tutto” ha detto ridendo Alessandra Mussolini togliendosi la maschera della Pecorella. “Stavo morendo dal ridere” ha poi aggiunto, contentissima di aver partecipato. Ad indovinare Flavio Insinna che ha fatto un ottimo ragionamento sugli indizi, cruciale quello riguardante il Giappone, il gregge lasciato, inteso come contesto familiare e lavorativo e il contrasto: “Di tutto si può dire ma non che è pecorella“.

“Io voglio ringraziare questi giudici, sono abituata a certe mazzate...” ha detto ricordando la recente esperienza a Ballando con le stelle e gli scontri con Selvaggia Lucarelli.

